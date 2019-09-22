شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: «سأتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد من حرضوا على قتلي» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وسائل الإعلام المتواجدة بقطر وتركيا، معادية للدولة المصرية، ولا يطلق عليها معارضة كما يردد البعض.

وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «إعلام قطر وتركيا خائن ويستهدف إسقاط الدولة المصرية».

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وأضاف موسى: «الإخوان مولعين الدنيا ضدي ومعنديش أي مشكلة، وهفضل طول الوقت مضايقكم»، مردفا: «قد يكون البعض زعلان مني وده أحترم رأيه، لكن هناك ملايين يتابعونا، لكن لو واحد ولا عشرة مش عايزينا مش فارق معانا».

وأردف: «عائشة آل ثان تحرض ضدي من قطر، ونشرت عنوانا زعمت أنه عنوان بيتي»، معلقا: «جميع أعضاء الجماعة الإرهابية والطابور الخامس يحرضون على قتلي وسأتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام».

وأكمل: «كل عناوين الهاربين إلى الخارج موجودة معي، لكن عمري ما عملت كده».