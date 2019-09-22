شكرا لقرائتكم خبر عن «وحدة حقوق» و«حركة تكميلية».. أول قرارات رئيس مجلس الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة الجديد، مهام عمله، أمس، باعتماد حركة قضائية «تكميلية»، شملت الأمانة العامة للمجلس وبعض الإدارات الأخرى، وتضمنت ندب عدد من شباب القضاة للعمل فى الأمانة تحت رئاسة المستشار طه كرسوع، نائب رئيس المجلس، والذى تم اختياره لمنصب أمين عام المجلس.

وقالت مصادر قضائية إن «حسام الدين» قرر تأسيس وحدة مطالبة ومتابعة تختص بتحصيل «حقوق الدولة»، تحت إشرافه ومتابعته المباشرة، مهمتها تحصيل المطالبات والرسوم المستحقة للدولة المقضى بها فى الأحكام القضائية الصادرة من محاكم المجلس.