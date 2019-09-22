شكرا لقرائتكم خبر عن حملة جديدة لتنظيف البحر الأحمر من البلاستيك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت إدارة المحميات فى البحر الأحمر، بالتعاون مع جمعيات المحافظة على البيئة، ومجمع إعلام الغردقة، ومديرية الشباب والرياضة، وجمعية فتيان الكشافة، وعدد من الفنادق، أمس، حملة لتنظيف أعماق وشواطئ محمية جزيرة مجاويش المواجهة لمدينة الغردقة، ضمن الاحتفال باليوم العالمى للنظافة الذى يوافق 21 سبتمبر سنوياً.

تهدف الحملة، التى تكررت كثيراً خلال الفترة الماضية، إلى رفع الوعى بأهمية حماية الحياة البحرية من التلوث، خاصة المخلفات البلاستيكية، والتعريف بأهمية المحميات الطبيعية ودورها فى الحفاظ على الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجى لتحقيق التنمية المستدامة، وتم جمع ما يقرب من 2 طن من المخلفات والمقذوفات البحرية من الأخشاب وزجاجات البلاستيك من الأعماق والشواطئ، وجرى نقلها على مركب إلى الشاطئ ثم إلى المدفن البيئى فى صحراء المدينة. واحتفلت غرفة الغوص والأنشطة البحرية فى المحافظة باليوم العالمى من خلال المشاركة فى تنظيف شواطئ وأعماق البحر وبعض الجزر، مشيرة إلى مشاركة 18 مليون شخص فى هذا الحدث العالمى من 157 دولة، العام الماضى، لتنظيف المعالم الطبيعية مثل الشواطئ والبحيرات والغابات من جميع النفايات.

وقالت الغرفة، فى بيان، إن أحد أهم أهدافها منع استخدام البلاستيك فى المعالم الطبيعية.