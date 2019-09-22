شكرا لقرائتكم خبر عن أولياء الأمور يشيدون بمديرة مدرسة يوسف جادالله بنات في بداية العام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في بداية عام دراسى جديد، يضع أولياء الأمور أياديهم على قلوبهم خوفا على طلابهم، كما تكثف وزارة التربية والتعليم من حملاتها لتؤكد أن كل ترتيبات العام الدراسي الجديد من أمان ونظام وانتظام المدرسين والطلاب على ما يرام.

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وأشاد أهالي طالبات مدرسة يوسف جادالله الإعدادية بنات التابعة لإدارة العمرانية بمحافظة الجيزة، بالتنظيم الرائع في أول أيام الدراسة، ونظافة المدرسة بالرغم من قلة الامكانيات.

كما نالت مديرة المدرسة الأستاذة منال زكي الجزء الأكبر من الإشادة، من حيث إصرارها على الانضباط للجميع من المعلمين والمعلمات والطالبات وعمال المدرسة.

ولأول مرة يتم تركيب كاميرات بجهود ذاتية، حفاظا على أرواح الطالبات وأمن المدرسة ومتابعة سير العمل.

وشكر أولياء أمور الطالبات مديرة المدرسة، متمنين دوام الحال في المدرسة، ومتمنين من الله أن تكون قدوة لباقي مديري المدارس في النظام واحترام القوانين والخوف على الطالبات.