شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الحسيني يسخر من دعوات الإخوان للتظاهر: هي فين الناس؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الإعلامي يوسف الحسيني، رسالة قوية فيما اعتبره في «في المهنية» إلى قناة الجزيرة القطرية، بعد اعترافها بفبركة فيديوهات وصور عرضتها لمظاهرات مزعومة في مصر.

وقال الحسيني، خلال حوار إعلامي، إن القناة القطرية «اتكشفت» على حقيقتها بعد اعترافها بأن الفيديوهات والصور التي عرضتها على أنها لأوضاع في مصر «مفبركة»، وحاولت الخروج من المأزق الذي وضعت نفسها فيه.

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وتساءل الحسيني: «لماذا لم تجر الجزيرة قليلا من البحث أو تتحرى الدقة وهما جزء من المهنية قبل عرض هذه الفيديوهات والصور.. فهل تعتقد أن الناس أغبياء ولا يستطيعون تمييز الصح من الخطأ»، مضيفًا: «الناس أذكياء جدا وهم من كشفوا زيف هذه القناة قبل وسائل الإعلام».

وسخر الإعلامي يوسف الحسيني من دعوات قنوات جماعة الإخوان الإرهابية المزعومة للتظاهر في مصر، ومدى كذبها وتدليسها وفبركتها لفيديوهات وصور على أنها للأوضاع في مصر.

وتساءل ساخرًا من دعوات قنوات وأبواق جماعة الإخوان الإرهابية للتظاهر: «هو الميدان كان مقفول؟ ولا دعوة التظاهر كانت سرية؟.. أمال فين الناس؟.. منزلتش ليه مع إن الدعوة كانت معروفة للكل».

وأوضح أن أي شكل من أشكال الاحتجاج السلمي مرحب به وفق القانون الذي ينظم ذلك، لافتا إلى أنه لا توجد أزمة لدى الدولة في تعبير الشعب عن رأيه ولكن وفق القانون.