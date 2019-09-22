شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج تليفزيوني يفضح «الجزيرة»: مؤسسة صهيونية تبث الأكاذيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المخرج التليفزيوني تامر الخشاب إن قناة «الجزيرة» القطرية هي مؤسسة صهيونية مستعربة تبث الأكاذيب، مشيرًا إلى أنها تعد سلاحًا يستخدمه اليهود في إضعاف المقاومة.

وأضاف «الخشاب» خلال حوار تليفزيوني، الأحد، أن قناة «الجزيرة» كيان صهيوني مستعرب، ويبث الفيديوهات المفبركة، واعتذارهم انسحاب تكتيكي لما هو قادم، لافتا إلى أن «الجزيرة» تبث أكاذيب بعرض مستمر وتقدم فيديوهات مفبركة.

وأوضح أن الصهاينة حاولوا التطبيع مع العرب وفشلوا في ذلك، لذلك لجأوا لحيلة مختلفة من خلال لسان عربي يتحدثون من خلاله، مضيفًا أن «الجزيرة» هي أول قناة تستضيف قادة إسرائيليين بعد أي قصف على الأراضي المحتلة، وهي أول من فرضت التطبيع مع إسرائيل.