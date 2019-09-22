شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون صحة : رياضة المشى تقوى عضلة القلب وتقلل من التوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مبادرة 100 مليون صحة إن المشى عادة صحية ومن أسهل الرياضات التى تقوى عضلة القلب كما أنها تقلل من التوتر وتحسن المُزاج العام. ودعت مبادرة 100 مليون صحة فى منشوراتها اليومية الى ضرورة المحافظة على المشى للحفاظ على الصحة ، ونصحت المبادرة بضرورة تناول الخضار والفاكهه كنظام غذائى متكامل مع الوجبات اليومية مضيفة أن ممارسة الرياضة يجب أن تكون عادة يومية . Advertisements ..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 100 مليون صحة : رياضة المشى تقوى عضلة القلب وتقلل من التوتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.