شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» ترصد المشاركة المصرية رفيعة المستوى في دورة الأمم المتحدة الـ74 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك مصر في القمم والاجتماعات السياسية والفنية والفعاليات رفيعة المستوى، التي يتم تنظيمها خلال افتتاح أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة هذا العام، في إطار اضطلاع الدبلوماسية المصرية بدورها الإقليمي والدولي الرائد أخذاً في الاعتبار تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019.

ويلقي رئيس الجمهورية البيان الرسمي لمصر في طليعة المتحدثين من قادة وزعماء العالم يوم الافتتاح، صباح الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر، في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يتناول سيادته مواقف مصر تجاه القضايا الإقليمية والدولية ورؤيتها للتعامل معها.

أما فيما يخص القضايا الإقليمية والموضوعات السياسية: فيشهد الشق رفيع المستوى للجمعية العامة عدداً من الاجتماعات التي ستشارك فيها مصر وتتناول القضية الفلسطينية، والأوضاع في الشرق الأوسط وأفريقيا، في إطار آليات الأمم المتحدة ذات الصلة، بالإضافة إلى عدد من الاجتماعات التي تعقد في إطار منظمات إقليمية تشارك مصر في عضويتها وفى مقدمتها الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وحركة عدم الانحياز.

وتشمل زيارة رئيس الجمهورية كذلك شقاً ثنائياً مع الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يتم عقد عدد من الاجتماعات والفعاليات مع ممثلين عن المؤسسات السياسية والاقتصادية الأمريكية المختلفة.

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وفيما يخص القضايا التنموية والاقتصادية الدولية يشارك رئيس الجمهورية في قمة التنمية المستدامة، الأربعاء، في إطار جلسة حوار القادة، وهي القمة التي تركز على كيفية تعزيز جهود المجتمع الدولي نحو تحقيق أجندة الأمم المتحدة 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حول العالم.

كما من المقرر أن يلتقي الرئيس مع رئيس البنك الدولي لبحث سبل تعزيز وتطوير التعاون بين الحكومة المصرية والبنك، وتشارك مصر في فعاليات قمة المناخ التي تعقد على هامش الشق رفيع المستوى للجمعية العامة، تحت رعاية سكرتير عام الأمم المتحدة، وهي القمة التي تأتي في ظروف دولية صعبة بالنظر إلى استمرار التجاذبات بين الأطراف الدولية المعنية والتباين في الرؤى بين الدول الكبرى في هذا الصدد، أخذاً في الاعتبار الدور المهم الذي تضطلع به مصر فيما يتعلق بالتعامل مع تحديات تغير المناخ على الصعيد الدولى، ومواقفها في الدفاع عن مصالح القارة الأفريقية التي تعتبر الأقل إسهامًا في هذه الظاهرة والأكثر تضررا من آثارها السلبية، حيث تقود مصر أحد التحالفات الأساسية، في إطار المؤتمر هو التحالف الخاص بالتكيف وبناء القدرة على التحمل، وذلك بالاشتراك مع المملكة المتحدة.

كما يشارك الوفد المصري كذلك في الاجتماع رفيع المستوى حول الرعاية الصحية الشاملة، وذلك في ضوء اهتمام الحكومة المصرية بقضية التنمية البشرية وعلى أرسها الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ويوفر الاجتماع الفرصة لعرض المبادرات المصرية الناجحة في هذا المجال.

وتتضمن أنشطة الوفد المصري بنيويورك المشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ77 والصين، التي تمثل صوت الدول النامية في المحافل الدولية ذات الصلة (تشمل عضوية هذه المجموعة 134 دولة داخل الأمم المتحدة).

رابعًا: اللقاءات الثنائية:

ومن المنتظر أن يقوم رئيس الجمهورية بعقد العديد من اللقاءات مع قادة الدول ورؤساء الحكومات والمسؤولين الدوليين بهدف مناقشة الأوضاع على الساحة الدولية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن سبل دفع التعاون الثنائى، وتعزيز التنسيق في الأطر متعددة الأطراف، ويحرص العديد من قادة الدول ورؤساء الحكومات المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على التعرف على رؤية مصر والقارة الأفريقية تجاه العديد من القضايا، إدراكاً منهم لثقل مصر الإقليمي ودورها الرائد في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، وهو ما يؤهلها لطرح رؤى موضوعية تجاه قضايا المنطقة تهدف إلى معالجة الأزمات التي تواجهها.