شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يعلن استقبال 19 سفينة خلال آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال آخر 24 ساعة، حيث استقبل الميناء عدد 2 سفينة حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادر عدد 2 سفينة حاويات و5 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 19 سفينة.

وأضافت هيئة الميناء أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 2970 طن فوسفات و2200 طن ملح و2010 طن يوريا و390 طن مولاس، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 6763 طن ذرة و19653 طن حديد و1483 طن خشب و8063 طن خردة و11600 طن قمح.‎

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بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 731 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 188 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1672 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 107332 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 11625 طنا.

كما غادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2505 أطنان قمح، فى حين غادر عدد 681 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 35938 من البضائع العامة منها عدد 106 سيارة نقل محملة بـ5680 طن قمح.