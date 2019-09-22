شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ضبط 25 طن لحوم ودواجن واسماك فاسدة بالجيزة خلال 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أنه طبقا لأحدث التقارير الواردة من مديرية الطب البيطرى بالجيزة إلى الهيئة، يوضح أن إدارة التفتيش على اللحوم بالمديرية تمكنت من ضبط كمية من اللحوم ومصنعات اللحوم والكبدة والدواجن والاسماك المخالفة بلغت كميتها 25.406 كجم لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى أو للذبح خارج المجازر ومجهولة المصدر، بلغت إجمالى عدد المحاضر المحررة من قبل أطباء التفتيش على اللحوم (8) محاضر فى الفترة من 8/9/2019 حتى 14/ 9/2019.

وأكد التقرير، الذى حصل الـ ”الخليج 365”، عليه أن هناك تعليمات مشددة بتشديد الرقابة على أسواق ومحلات بيع اللحوم، فى إطار الجهود التى تبذلها الهيئة للحفاظ على الصحة العامة وحصول المستهلك على غذاء صحى وآمن ،موضحا أنه يتم تكثيف الحملات الإشرافية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات للتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة صحية وآمنة من خلال عمل ادارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات.

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وأوضح التقرير، أنه تحقيقا لنفس الهدف بتوفير الغذاء الصحى الآمن من مصدر حيوانى قام أطباء إدارة المجازر بالمديرية بعمل برنامج مكثف للمرور الدورى على جميع مجازر الحيوانات والدواجن فى المحافظة لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة، التى تخضع للإشراف البيطرى الكامل.

وقد أظهرت التقارير الواردة من المديرية بأن إجمالى المذبوحات من الحيوانات المحلية خلال نفس الفترة قد بلغت (3022) رأس من الماشية داخل هذه المجازر، وبلغت إجمالى المذبوحات من الطيور عن نفس الفترة مايقرب من (177) ألف طائر داخل المجازر المعتمدة من أجل وصول لحوم سليمة إلى المستهلكين ومكافحة الأمراض التى تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج هذه المجازر.