جهود أجهزة وزارة الداخلية بالمحافظات خلال أسبوع-(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية فيديو يبرز جهود الأجهزة الأمنية، خلال حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف، وحملات الإدارة العامة للمرور بالطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة والأمن السياحي. وأسفرت الحملة عن العديد من النتائج الإيجابية.

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