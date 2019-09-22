انطلاق مؤتمر "الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية".. الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

ينطلق المؤتمر السنوي الموحد للجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية، يوم الأربعاء المقبل، برئاسة الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، والدكتور جمال عصمت، نائب رئيس اللجنة، وبحضور عدد كبير من أساتذة وأطباء الكبد والجهاز الهضمي.

ومن المقرر أن يتم خلال فعاليات المؤتمر التي تستمر على مدار ثلاثة أيام، إعلان إحدي شركات الدواء المحلية عن عقار جديد لمرضى فيروس سي، ويعد هذا العقار أحدث علاج دوائي لجميع حالات فيروس سي ويشمل المنتكسين من العلاجات السابقة وجميع حالات التليف الكبدي المتقدمة، والذي تطرحه إحدى شركات الدواء الوطنية.

من جانبه، قال الدكتور جمال عصمت، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بطب القاهرة ونائب رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن طرح العقار الجديد يعد دعما للإنجاز المصري في علاج فيروس سي، خاصة بعد انطلاق حملة 100 مليون صحة، وهي الحملة الوطنية التي استهدفت في المقام الأول الكشف المبكر عن المصابين بفيروس سي، وعلاجهم بالمجان، حيث تساهم مصر في توفير أحدث العلاجات حسب الإرشادات العالمية.