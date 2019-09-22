أخبار مصر | برلمانية: مصر تتعرض لحملة ممنهجة بتمويل ودعم خارجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: مصر تتعرض لحملة ممنهجة بتمويل ودعم خارجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت النائبة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب، إن مصر تتعرض لحملة ممنهجة وتمويل ودعم خارجي، وخونة في الداخل ومتآمرون وفاسدون أصحاب مصالح كل ذلك يهاجم الدولة المصرية وسلاحهم تغيب العقول.

وأوضحت الشبراوي، أن هذه المؤامرات خطط لها منذ سنوات من الأعداء ويتم تنفيذها على الأرض، فحلم دولة أسرائيل الكبرى وسايكس بيكو والشرق الأوسط الجديد والربيع العربى خطط معدة لتدمير الوطن العربى، وتم تنفيذ جزء من المخطط، وما نراه الآن في المنطقة، خير دليل، لكن ظلت بلادنا آبية على الاستسلام والإنكسار بفضل جيشها، ولفتت النائبة البرلمانية إلى أن المخطط مازال ساريًا لاستكمال تدمير الأوطان، إلا أن قوة الجيش المصري وصلابته تقف حجرة عثرة أمام هذه المؤامرات القذرة.

وأشارت النائبة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب، إلى أن العالم العربي لن يستطيع القضاء على هذه المؤامرات إلا بنبذ الفرقة والإختلاف وإعلاء المصلحة العليا للأوطان والإتحاد جميعا حكاما ومحكومين من أجل بناء وتقدم ورخاء الأوطان، مؤكدة أن هناك محاولات لجر مصر إلى نقطة الصفر بعد أن قطعت شوطًا كبيرًا في تحقيق الأمن والاستقرار، مشددة على أن الدفاع عن بلادنا فرض عين على جميع أبنائها.

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وفي نفس السياق، قال النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن، إن الواقع والتاريخ أكدا للعالم أجمع أن المصريين يقفون دائمًا صفًا واحدًا خلف قيادته الحكيمة وقواته المسلحة الباسلة.

وأضاف مسعود، في تصريحات للمُحررين البرلماننين، أن سر بقاء وانتصار الدولة المصرية على جميع أعدائها هو وحدة وتكاتف المصريين وتوحد الجبهة الداخلية لمصر، مؤكدًا أن المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية وجهوا صفعة قوية لجماعة الإخوان الإرهابية ولجميع أكاذيبها وسمومها التى بثتها عبر منصات السوشيال ميديا.

وتابع النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن: "أن المصريين اختاروا طريق التنمية والبناء والاستقرار والاستمرار في إنجاز المشروعات القومية العملاقة وغير المسبوقة في تاريخ مصر".

وأكد النائب أمين مسعود أن الحملة الخسيسة والممنهجة والقذرة من جماعة الإخوان الإرهابية ومن يساند هذه الجماعة المارقة سواء بالداخل أو الخارج لتشويه صورة مصر وقيادتها وجيشها الباسل أمر مرفوض من الشعب المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية.