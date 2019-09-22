مصر | بالأسماء.. القائمة الكاملة لحركة المحامين العموم بعد اعتمادها من "الأعلى للقضاء"

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وافق مجلس القضاء الأعلى فى جلسته المنعقدة اليوم على ما تقدم به المستشار النائب العام من طلبات ندب وتجدید ندب بعض القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف للقيام بأعمال المحامين العامين الأول خلال العام القضائي المقبل.

ووافق المجلس على مشروع نقل وتحديد محال إقامة بعض المحامين العامين الأول والمحامين العامين، وكان من أبرز هذه القرارات ندب المستشارين محمد محمود حسن غرب - الرئيس بمحكمة الاستئناف مديرة اللتفيش القضائي للنيابة العامة، والسيد المستشار محمد مدحت محمد رمزي - للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة -، والمستشار جورج سعد غبريال صليب - رئيسا للمكتب الفني للنائب العام - المستشار أسعد محمد رشاد السيد أبو حساب - للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف قنا -، والمستشار محمد بعد السلام إبراهيم محمد أمين - للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية -، والمستشار إبراهيم صالح حسين محمد حماد – للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية.

والمستشار عماد الدين منصور إسماعيل محمد دهشان - للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف بني سويف -، المستشار وائل أحمد الدرديري الحفني - للقيام بأعمال المستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا - المستشار وليد عماد الدين البيلي أبو الفتوح عطا - للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة - المستشار أيمن أمين علي عبد الهادي أحمد - للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف أسيوط -، المستشار راضي أبو الفتوح إبراهيم محمد - للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابة شئون الأسرة العليا -، المستشار محمد الشهاوي عبد السلام الخولي - للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة.