مصر | التحقيق مع عصابة الـ"13 حرامي" لخطف حقائب المواطنين بالطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيق مع عصابة الـ"13 حرامي" لخطف حقائب المواطنين بالطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت النيابة الطالبية والعمرانية، بجنوب الجيزة، التحقيق مع تشكيل عصابي تخصص في خطف حقائب المواطنين بمنطقة الطالبية، عن طريق استخدامهم الدرجات النارية في ارتكاب السرقة.



وأفادت التحريات الأولية لرجال المباحث، بأن المتهمين يبلغ عددهم 13 متهما، ويرتكبون جرائمهم في عدة مناطق منها شارع الهرم، والطالبية، والعمرانية.



وألقت مباحث الجيزة، القبض على تشكيل عصابي، تخصص أفراده في خطف حقائب المواطنين بالطالبية، وكشفت التحريات استخدام المتهمين دراجات نارية، في ارتكاب السرقات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.



ووردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الطالبية، تفيد تورط عدد من الأشخاص، في تكوين تشكيل عصابي، لخطف حقائب المواطنين بالشوارع العامة.

وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وحرر محضر بالواقعة، لتتولي النيابة التحقيق.

وكانت المادة 303 من قانون العقوبات، أن يعاقب المتهم بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع خمسة شروط من أن تكون السرقة ليلا ومن شخصين فأكثر يكون أحدهما حاملا سلاحا مخفيا أو ظاهرا، وأن يكون السارقون دخلوا مكانا مسكونا أو ملحقا به أو معدا للسكني وعن طريق تسور المكان أو كسر الباب أو اصطناع مفاتيح أو انتحال صفة ضابط أو موظف عمومي، أو إيهام المجني عليه بأن لدى السارق أمرا مزورا صادرا من الحكومة، وأخيرا أن يرتكبوا الجريمة بالإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم، فإذا اجتمعت تلك الشروط كانت العقوبة لا دخل للقاضي في تقديرها كما نص عليها القانون السجن المؤبد.



أما 316 المادة فقد نصت ثالثا من قانون العقوبات بأن قرر عقوبة الحبس من ستة أشهر حتى سبع سنوات بالنسبة للسرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل أيا كان نوعها، وكذلك السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو ملحق به وتطبق ذات العقوبة على السرقات التي ترتكب من شخص واحد يحمل سلاحا.

