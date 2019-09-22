شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تبحث التعاون في تسويق منتجات الصوب الزراعية من محاصيل الخضر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت اللجنة التنسيقية لمتابعة انتاج وتسويق محاصيل الخضر، اجتماعاً برئاسة وزير الزراعة، حضره اللواء محمد عبدالحي، رئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية، وممثلين عن مجلس الوزراء ووزارات التموين والمالية والصناعة والتجارة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وكذلك بعض قيادات وزارة الزراعة والشركة الوطنية للزراعات المحمية.

وقرر وزير الزراعة انعقاد جلسات مكثفة لبعض أعضاء اللجنة من الخبراء والمختصين تتولى دراسة كافة البيانات المتاحة عن الإنتاج في الحقول المكشوفة وبنظام الصوب وتحديد إجمالي انتاج محاصيل الخضر وتوقيتاته مقارنة بحجم الاستهلاك المحلى لتغطية الفترات البينية ما بين العروات في الأسواق المحلية، لتحقيق توازن الأسعار ودراسة تأثير التوسع في زراعة الصوب الزراعية على إنتاج الخضر في مصر ومدى الحاجة إلى التوسع فيها وإمكانية تسويق منتجات الشركة الوطنية للزراعات المحمية من خلال المنافذ المتاحة التابعة لوزارة التموين، فضلاً عن وضع سياسة للتعاون بين الجهات المختلفة المعنية بقطاعات الدولة في مجال تصدير منتجات الشركة الوطنية للزراعات المحمية.