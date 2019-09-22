شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل الشيخ: الصحافة الورقية باقية ويجب الحفاظ عليها رغم التحديات التي تواجهها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مدير إدارة الإعلام والتواصل الاستراتيجي بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، فيصل الشيخ، إن الصحافة الورقية باقية ومن الصعب إلغاؤها، ويجب الحفاظ عليها، كما يجب أن يتم التركيز على التحليل والتحقيقات الاستقصائية، التي تعكس نبض الشارع، مقارنة بالصحافة الإلكترونية، التي تعتمد على سرعة نقل الأخبار، جاء ذلك في تصريحات لـ «المصري اليوم»علي هامش أعمال ملتقي قادة الإعلام العربي، الذي عقد اليوم بمقر جامعة الدول العربية.

وأشار المسؤول الإعلامي، إلى أن هناك تحديات تواجه الصحافة الكلاسيكية سواء المقروءة أو المرئية أو المسموعة، بسبب مزاحمة وسائل التواصل الاجتماعي، التي تحول المواطن من متلقي إلى مصدر للمعلومة والخبر، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بالصحافة باعتبارها مرآة المجتمع.

وذكر «الشيخ»، إن إعلام مجلس التعاون الخليجي، وضع ميثاق شرف يفرض أدبيات تتضمن أهمية توحيد الصف العربي والخليجي، فضلا عن توجيه الخطاب الإعلامي فيما يخص القضايا المشتركة، مشيرا إلى أن الجهود، التي تبذلها أمانة الإعلام في هذا الصدد يكللها دور وزارات الإعلام في الدول الخليجية، لافتًا إلى أن قطاع الإعلام يقوم بمتابعة وتنفيذ قرارات الوزارات المعنية بما يعود بالنفع إيجابيا على المواطن الخليجي.