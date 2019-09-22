شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. «القضاء الأعلى» يعتمد حركة النيابة العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله عصر، رئيس محكمة النقض، الأحد، على طلب المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بندب وترقية وتعيين محال إقامة المحامين العامين الأول والمحامين العامين في الحركة القضائية الجديدة لعام 2019/2020. وجاءت حركة التنقلات على النحو التالي:

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