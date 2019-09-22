شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 شنطة مدرسة.. هدية مُحافظ مطروح لطلاب الأسر الأكثر احتياجاً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزع اللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح، هدية بداية العام الدراسى على طلاب الأسر الأكثر احتياجاً، عبارة عن 1000 شنطة مدرسة.

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وذكرت المحافظة أن خطوة المحافظ جاءت لإدخال البهجة عليهم، مقدماً التهنئة لجميع الطلاب والمدرسين والعاملين بالتربية والتعليم بالمحافظة بمناسبة العام الدراسى الجديد.

وقامت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالمحافظة، بالتنسيق مع مجالس المدن، بحصر جميع الطلاب من الأسر الأكثر احتياجا لتقديم هدية محافظ مطروح لهم من خلال إهداء ألف حقيبة مدرسية تضم جميع الأدوات المكتبية اللازمة للعملية الدراسية من كراسات وأقلام وغيرها.

كما اطمأن محافظ مطروح على قيام رؤساء المدن بتوزيع هدية المحافظة للطلاب، وتقديم التهنئة مع بداية العام الدراسي الجديد والمتابعة الميدانية لانتظام سير العملية التعليمية وعدم وجود أي مشكلات أو معوقات بجميع المدارس بكل مدينة.