شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة لشباب جامعة نيويورك: لا بديل عن حلول مبتكرة لمواجهة التغيرات المناخية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الأحد، كمتحدث رئيسي في الاحتفال باليوم العالمي للمرونة المناخية، الذي أقيم في مركز جامعة نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث شارك في الحفل الافتتاحي، رئيس جامعة نيويورك، ديديه فان زيندت، ووزير الدولة البريطاني، زاك جولد سميث، وكيو دونجيو، رئيس منظمة الـ«فاو».

وطرحت الوزيرة رؤية مصر التي تترأس تحالف التكيف والمرونة مع تغير المناخ بالمشاركة في بريطانيا، أهمية توحيد الجهود العالمية والدولية لمواجهة التغيرات المناخية والتغلب على آثارها.

وقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد شرحًا تفصيليًا للشباب المشارك في الاحتفال، الذي يصل عددهم إلى أكثر من 400 شاب وشابة عن كيفية بناء مستقبل قادر على مجابهة التغيرات المناخية.

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وأكدت أن البداية الحقيقية والسليمة لن تتم إلا من خلال النشء والشباب باستخدام تعليم متميز يمزج بين مفاهيم مواجهة تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي والحد من التصحر، كما أنه يجب إعطاء الشباب الفرصة من خلال حلولهم المبتكرة ومشروعاتهم الناشئة في هذا المجال لتقليل آثار التغيرات المناخية والتكيف معها.

كما طالبت الدكتورة ياسمين فؤاد دول العالم بضرورة العمل السريع لمواجهة آثار التغيرات المناخية، مؤكدة أن قارة أفريقيا من أكثر القارات تضررا في العالم بسبب التغيرات المناخية، حيث تعرضت لحوالي 1000 كارثة طبيعية أثرت على حياة أكثر من 200 مليون شخص وأدت إلى وفاة حوالي 400 ألف شخص، ما يستوجب تكاتف جهود العالم لمواجهة هذه التحديات السريعة.

وحذرت الوزيرة من تجاهل التغيرات المناخية وآثارها، مؤكدة أن تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، يوضح أن الدول النامية، خاصة القارة السمراء، تعاني بشكل كبير من آثار التغيرات المناخية، ما ينعكس سلبيا على حياة وصحة الأفراد وغذائهم.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تعمل على تكثيف التعاون الدولي للإسراع بتعزيز القدرة على المرونة للصمود وتحمل تأثيرات التغيرات المناخية التي تتزايد وتيرتها من يوم لآخر وتتطلب السرعة في التعامل لتجنب المخاطر والتحديات المختلفة التي تهدد الحياة على كوكب الأرض.