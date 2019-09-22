شكرا لقرائتكم خبر عن مركز شرطة فرشوط يوّزع أدوات مدرسية على التلاميذ احتفالًا بالعام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وزّع ضباط وأمناء وأفراد شرطة بمركز شرطة فرشوط، برئاسة العقيد جمال سالمان، مأمور المركز، أدوات مدرسية وهدايا تذكارية على التلاميذ مع بداية العام الدراسي الجديد، بحضور عبدالرسول صقر، مدير الإدارة التعليمية بفرشوط.
وألقى مأمور مركز شرطة فرشوط كلمة مع بداية العام الدراسي داخل إحدى المدارس التابعة لإدارة فرشوط التعليمية المدرسة، مشيرا إلى أن هناك تنسيقاً بين الشرطة والتربية والتعليم في تأمين المدارس، وسير العملية التعليمية، فضلًا عن أن هناك جسرا للتواصل بين التربية والتعليم والشرطة، لتذليل كافة العقوبات.
وحرص الضباط ومأمور المركز على مرافقة أبناء الشهداء ومشاركتهم الفرحة مع بداية العام الدراسي الجديد والتصوير معهم.
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