الارشيف / أخبار مصر

مركز شرطة فرشوط يوّزع أدوات مدرسية على التلاميذ احتفالًا بالعام الدراسي الجديد

0 نشر
محمد حمدي 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مركز شرطة فرشوط يوّزع أدوات مدرسية على التلاميذ احتفالًا بالعام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزّع ضباط وأمناء وأفراد شرطة بمركز شرطة فرشوط، برئاسة العقيد جمال سالمان، مأمور المركز، أدوات مدرسية وهدايا تذكارية على التلاميذ مع بداية العام الدراسي الجديد، بحضور عبدالرسول صقر، مدير الإدارة التعليمية بفرشوط.

وألقى مأمور مركز شرطة فرشوط كلمة مع بداية العام الدراسي داخل إحدى المدارس التابعة لإدارة فرشوط التعليمية المدرسة، مشيرا إلى أن هناك تنسيقاً بين الشرطة والتربية والتعليم في تأمين المدارس، وسير العملية التعليمية، فضلًا عن أن هناك جسرا للتواصل بين التربية والتعليم والشرطة، لتذليل كافة العقوبات.

وحرص الضباط ومأمور المركز على مرافقة أبناء الشهداء ومشاركتهم الفرحة مع بداية العام الدراسي الجديد والتصوير معهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مركز شرطة فرشوط يوّزع أدوات مدرسية على التلاميذ احتفالًا بالعام الدراسي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا