الزراعة تبحث التعاون فى تسويق منتجات الصوب الزراعية من محاصيل الخضر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اللجنة التنسيقية لمتابعة انتاج وتسويق محاصيل الخضر اجتماعاً برئاسة وزير الزراعة حضره اللواء محمد عبد الحى رئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية وممثلين عن مجلس الوزراء ووزارات التموين والمالية والصناعة والتجارة والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وكذلك بعض قيادات وزارة الزراعة والشركة الوطنية للزراعات المحمية. قرر وزير الزراعة انعقاد جلسات مكثفة لبعض أعضاء اللجنة من الخبراء والمختصين تتولى دراسة كافة البيانات المتاحة عن الإنتاج في الحقول المكشوفة وبنظام الصوب وتحديد إجمالى إنتاج محاصيل الخضر وتوقيتاته مقارنة بحجم الاستهلاك المحلى لتغطية الفترات البينية ما بين العروات فى الأسواق المحلية لتحقيق توازن الأسعار ، وكذلك دراسة تأثير التوسع فى زراعة الصوب الزراعية على إنتاج الخضر في مصر ومدى الحاجة الى التوسع فيها و إمكانية تسويق منتجات الشركة الوطنية للزراعات المحمية من خلال المنافذ المتاحة التابعة لوزارة التموين، فضلاً عن وضع سياسة للتعاون بين الجهات المختلفة المعنية بقطاعات الدولة في مجال تصدير منتجات الشركة الوطنية للزراعات المحمية. Advertisements

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