شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حضور مرتفع لطالبات الثانوية العامة أول يوم دراسى بمدارس الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد أول يوم دراسى، حضور مرتفع لطالبات الثانوية العامة،الثالث الثانوى، بمدرسة الأورمان الثانوية للبنات بالدقى، إضافة إلى عدد مدارس أخرى بإدارة الدقى والعجوزة.

وقال وكيل المديرية محمود الفولى، إنه طالب الطالبات، بالاتصال بزميلاتهن، للحضور مع بداية العام الدراسى، لتحقيق الانضباط، والاستفادة من المعلمين داخل الفصول والمدارس.

وكانت الدراسة انطلقت صباح اليوم الأحد الدراسة فى جميع المحافظات، حيث استقبلت قرابة 55 ألف مدرسة ما يقرب من 23 مليون طالب وطالبة فى النظامين الجديد والقديم، فيما تتابع الوزارة وصول واستلام الكتب دون ربطها بالمصروفات الدراسية.

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وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، أنه سيتم متابعة انتظام الدراسة فى ضوء تحقيق انضباط ونجاح المنظومة التعليمية للعام الدراسى الجديد، من قبل قيادات المديريات للوقوف على إتمام التجهيزات وانتهاء أعمال الصيانة، بالإضافة إلى التأكيد على تسلم الكتب، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب وتذليل كافة العقبات أمامهم.

ووجهت الوزارة باتخاذ عدة إجراءات تختص بشئون المعلمين والطلاب، ودمج التكنولوجيا في العملية التعليمية، بالإضافة إلى إجراءات ضبط العملية التعليمية وسير الدراسة داخل المدارس، مع متابعة تنفيذها بكل دقة وحزم.