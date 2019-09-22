شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انتظام الدراسة بكليات جامعة القاهرة من اليوم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظمت أعمال الدراسة والمحاضربت بكليات جامعة القاهرة منذ اليوم الأول، وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة أن الكليات استقبلت طلابها لتعريفهم بالأنشطة المختلفة، وعقد لقاءات مع الطلاب الجدد لشرح نظام الدراسة بالكليات.

وطالب رئيس جامعة القاهرة، عمداء الكليات بفتح أبوابهم للطلاب للتعرف على مشاكلهم وايجاد حلول عاجلة لها، والتفاعل معهم. موضحًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الفنية والرياضية والثقافية.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الجامعة تستضيف ضمن الموسم الثقافى والفنى للعام الدراسى الجديد قامات ثقافية وفنية بهدف تنمية القدرات الحوارية للطلاب وتوسيع مداركهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم والارتقاء بذوقهم، مؤكدًا أن هدف الجامعة بناء شخصية الطلاب للتفاعل مع قضايا المجتمع والمشاركة فى خدمة وطنهم.

ونظمت كلية الإعلام بالجامعة احتفالية ثقافية وفنية بحضور أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وقالت الدكتورة هويدا مصطفى عميد الكلية إن الكلية تتسم بطابع خاص من حيث امكاناتها وطاقاتها وعلى الطلاب استثمار مكانة الكلية وامكاناتها، مشيرًة إلى أن الكلية تمتلك أحدث استديوهات للإذاعة والتليفزيون وتصدر صحيفة أسبوعية (صوت الجامعة) يحررها الطلاب، وتمتلك معامل متطورة في مجال العلاقات العامة والإعلان، واللغات.

وفى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية رحب الدكتور محمود السعيد عميد الكلية بالطلاب الجدد والقدامى خلال الاحتفالية التي نظمتها الكلية لاستقبال الطلاب بحضور أعضاء هيئة التدريس، وأكد خلالها اهتمام الكلية بالأنشطة الطلابية التي تساهم في صقل وعي الطلاب وتنمية مهاراتهم وإعدادهم للمستقبل، وأضاف أن ما يميز الكلية هو تقديم نماذج المحاكاة التي تسعى إلى تقليد العمل داخل مؤسسات وطنية كمجلس النواب، أو مؤسسات إقليمية كجامعة الدول العربية، أو مؤسسات دولية كالأمم المتحدة، حيث يكون الطلاب أبطالها ويتقمصون أدوار القيادات فيها، إلي جانب توفير الكلية فرص التدريب للطلاب داخل المؤسسات المختلفة مما يؤهلهم للدخول إلى سوق العمل.

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واستقبلت كلية العلوم طلابها بحفل ثقافي، حث خلاله الدكتور عبد الحميد المناوي عميد الكلية، الطلاب على المشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية التي تقام على مستوى الكلية والجامعة لتنمية مهاراتهم على مختلف المستويات.