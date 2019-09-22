شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الكهرباء: 16 ألف 320 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك، أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء بلغ أمس السبت 28 ألف 300 ميجا وات، معلناً أنه من المتوقع أن يصل الحمل الأقصى على الشبكة مساء اليوم الأحد 28 ألف 550 ميجا وات.

وتوقع الجهاز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن تكون هناك زيادة احتياطية فى الإنتاج المتاح اليوم الاحد قدرها 16 ألف 350 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجبارى أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

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