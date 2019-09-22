محافظ الجيزة يصرف شهر مكافأة لمسئولى التعليم بالعجوزة لتميزهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأحد، جولة تفقدية بمدرسة "قومية العجوزة" التابعة لإدارة العجوزة التعليمية رافقه خلالها خالد حجازى، مدير مديرية التربية والتعليم، وبدوي علام رئيس مجلس الآباء والأمناء وعبد الناصر سعد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية ومدير عام الإدارة. Advertisements وتفقد محافظ الجيزة الحجرات التعليمية والفصول وشهد المعرض الفنى للمدرسة واستمع للطالبات وهم يعبرون عن أعمالهم الفنية المتميزة والتي أشاد بها. كما شهد المحافظ حصة التربية الرياضية بفناء المدرسة وألقى خلالها كلمة هنأ فيها الطلاب بعامهم الدراسي الجديد واشاد بالمستوى الراقي المتميز للمدرسة وأمر بصرف مكافأة شهر لمدير عام الإدارة ومدير المدرسة و مدرسين آخرين نظرا لجهدهم المتميز والفعال في خدمة المنظومة التعليمية.

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