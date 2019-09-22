شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تعلن انتهاء الأوكازيون الصيفى بمشاركة 3192 محلا تجاريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتهاء فترة الأوكازيون الصيفى اليوم الأحد، بعد مشاركة العديد من المحلات التجارية بنسبة تخفيضات طوال فترة الأوكازيون، من أجل تخفيف العبء على المواطنين فى الحصول على منتجات بأسعار مخفضة.

وقال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن عدد المحلات التى شاركت فى الأوكازيون الصيفى هذا العام بلغت 3192 محلا فى مختلف المحافظات منهم 3010 قطاع خاص و132 قطاع عام و13 قطاعا تعاونيا و37 استثماريا وأن هذه المحلات قامت بتقديم تخفيضات فى أسعار السلع على الملابس، بهدف تشجيع المواطنين فى الحصول على سلع بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار نفس المنتجات قبل الأوكازيون الصيفى.

كما تم تحرير 874 محضرا بسبب عروض وهمية بجانب 51 مخالفة نتيجة عدم كتابة سعرين قبل وبعد الأوكازيون.

وكان قطاع التجارة الداخلية قد قام بتوعية المواطنين بعروض الأوكازيون الصيفى من خلال إعداد النشرات التوعوية وإرسالها إلى مديريات التموين لعدم خداعهم خلال شرائه فى فترة الأوكازيون وهى معرفة السلع قبل وبعد الأوكازيون مع ضرورة حصوله على فاتورة تؤكد ذلك، وحتى تمكنه فى استبدال السلع خلال الفترة التى يحددها القانون، وكذلك التأكد من جودة نسيج المنتج وثبات الألوان، وكذلك عمل جولة على المحلات قبل الشراء لاختيار أفضل العروض، وكذلك اختبار المنتج من جميع الجوانب، وعند شراء ملابس الأطفال أحرص أن يكون فيها نسبة كبيرة من الأقطان وأن تكون المنتجات المعروضة خلال الأوكازيون هى نفس المنتجات التى كانت معروضة قبل الأوكازيون.