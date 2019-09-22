شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب كويتى: الرئيس السيسى السد المنيع أمام وصول نظام الاخوان الدموى لحكم مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى الكويتى أحمد الصراف، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، هو السد المنيع أمام وصول نظام "الاخوان" الدموى والمتخلف إلى حكم مصر.

وأضاف الصراف قائلا – فى مقاله اليومى بجريدة "القبس" الالكترونية" اليوم الأحد" إن مصر وصلت فى عهد مرسى الى وضع كارثى و كادت أن تنزلق للهاوية ولحرب أهلية، ولم ينته الكابوس إلا برحيل مرسى، بعد تظاهرات مليونية لم تعرف مصر لها مثيلا فى تاريخها، ثم جاء عهد السيسي، واستطاع فى سنوات قليلة، ليس فقط أن ينتج أكثر مما أنتجه من سبقه من رؤساء، بل نجح كذلك فى اتخاذ إجراءات مصيرية، لم يستطع كل من سبقه من رؤساء الاقدام عليها".

Advertisements

وأكد أن الرئيس السيسى وفر لمصر الاستقرار الذى تنشده، وخلصها من حكم "الإخوان"، وقلل كثيرا من قوتهم، وأوقف انهيار الدولة، ونجح فى تطوير العاصمة المصرية التى أهملت طويلا، واستحدث عاصمة إدارية جديدة، واهتم بتراث القاهرة القديمة، والتى ستصبح خلال سنوات قليلة، قبلة للسياح ومدينة تاريخية نموذجية، فضلا عن أنه نجح لأول مرة فى تاريخ مصر الحديث، فى تحرير الجنيه المصري، دون أن تقع الكارثة التى توقعها كل من سبقه.

ولفت الصراف إلى أن الرئيس السيسى جعل خطط التنمية الخمسية والعشرية تشمل مصر كلها، من سيناء والواحات والساحل الشمالى، إلى اقصى الجنوب، وأشرك الجيش مع القطاع الخاص فى عملية البناء، ونجح إلى حد كبير فى التقليل من الفساد المالى والإدارى فى قطاع الإنشاءات، وهو ما لم يحدث من قبل.