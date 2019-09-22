شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين بالقاهرة : العلاقات المصرية - الصينية شهدت دفعة قوية خلال الفترة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير الصيني بالقاهرة ، لياو لي تشانج ، أن العلاقات المصرية - الصينية شهدت دفعة قوية خلال الستة أشهر الماضية ، حيث قام عشرون وفدا صينيا علي مستوي نائب وزير، أو أعلى لزيارة مصر ، لبحث التعاون في مجالات التجارة والزراعة والدبلوماسية والعسكري والتكنولوجيا ، والآثار والتنمية المحلية .

وأضاف السفير الصيني في لقاء صحفي عقده اليوم، الأحد ، بمقر السفارة الصينية بالقاهرة أنه التقي بنحو عشرين مسئولا مصريا ، منذ تسلمه مهام منصبه في منتصف يونيو الماضي ، مما يؤكد علي الرغبة الشديدة للعمل علي تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين .

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام بزيارة الصين ست مرات منذ توليه مقاليد الحكم ، والتقى الرئيس الصيني شي جين بينج ، تسع مرات ،لافتا إلي رفع مستوي العلاقات بين البلدين إلى شراكة استراتيجية شاملة خلال زيارة الرئيس السيسي ل(بكين ) عام 2014 .

وشدد على استعداد ( بكين ) لدعم ربط مبادرة "الحزام والطريق " برؤية مصر 2030 ، مشيرا إلى أنها تشارك بنشاط في مشروع تنمية محور قناة السويس ، سعيا وراء تحقيق التنمية المشتركة لكلا البلدين .

وأوضح أن التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ 5ر6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري" 2019 " .

وقال السفير الصيني - خلال اللقاء الصحفي - إن بلاده تساهم بمشروع إنشاء مركز تركيب وتجميع واختبار الأقمار الصناعية ، ومشروع " مصر سات 2 " وذلك في إطار التعاون الثنائي في مجال الفضاء ، واستضافة القاهرة لوكالة الفضاء الأفريقي ، منوها إلى أن هذه المشروعات ستساعد مصر على التخطيط والرصد في مجالات الزراعة والموارد البحرية بهدف تحسين الأحوال المعيشية .

ولفت إلى أن ( بكين ) أقامت المختبر المصري - الصيني للطاقة المتجددة في مايو الماضي ، والذي نجح في إنتاج أول خلية شمسية ، وكذلك تنفذ الصين مشروع إقامة خطوط الكهرباء بجهد 5 "كيلوفولت " كما يتم إقامة المنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، ومشروع القطار الكهربائي بمدينة العاشر من رمضان .

وأردف قائلا ،إن المسئولين المصريين بحثوا مع الجانب الصيني التعاون في مجال السيارات الكهربائية ، حيث تم توريد بعض السيارات النموذجية لمصر خلال الفترة الماضية ، مشيرا إلى إمكانية إنتاج هذه السيارات في مصر مستقبلا .

وأوضح أن شركة "هواوي " الصينية تنفذ مشروع توريد منشآت الاتصالات بواحة سيوة ، لربطها بالمناطق الحضرية في مصر ، وكذلك مشروع توفير خدمة الاتصالات والانترنت لمنطقة وادي الملوك بمحافظة الأقصر ، مشيرا إلي أنه تم توقيع اتفاق بين شركة "هواوي " ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاعداد 12 ألف شاب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال السنوات الخمس المقبلة .

وقال إن نحو نصف مليون سائح صيني قاموا بزيارة مصر خلال العام الماضي " 2018 " حيث أعربوا عن إعجابهم بالحضارة المصرية القديمة والآثار المصرية ، مطالبا بالعمل علي توفير المزيد من الخدمات السياحة ومنها اللوحات الارشادية باللغة الصينية .

ولفت إلى بدء تسيير رحلات طيران مباشرة بين القاهرة إلى مدينة "هاتشنو" الصينية اعتبارا من شهر نوفمبر القادم .

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وفيما يتعلق بالأوضاع في الشرق الأوسط ، أوضح السفير الصيني بالقاهرة - خلال اللقاء الصحفي - أن بلاده عينت مؤخرا مبعوثا جديدا للشرق الأوسط ، وأنها على استعداد أن تلعب دورا في إيجاد حلول لقضايا الشرق الأوسط ، مؤكدا استعداد (بكين ) للتواصل والتنسيق مع الأطراف المعنية في المنطقة ، وتشجيعها على الانخراط في الحوار والتشاور لإيجاد حلول سياسية .

وأضاف في رده على سؤال حول الهجوم علي المنشئات النفطية في السعودية ، أكد إدانة (بكين ) لهذا الهجوم ، وأنها تدعو لفتح تحقيق لتحديد من وراء هذا الهجوم الذي يعد تهديدا خطيرا للأوضاع في الخليج ويؤثر على سوق الطاقة الدولية .

وأكد - في رده على سؤال - أن الصين تري أن التعاون والحوار أفضل من الصراع والمواجهة التجارية مع ( واشنطن ) متهما أمريكا انتهاك قواعد منظمة التجارة العالمية ، مشددا على أن بلاده لا تريد الحرب التجارية ، ولكنها لا تخشاها .

وأشار إلى أن الحرب التجارية لن تضر الصين فحسب بل جميع دول العالم، مناشدا المجتمع الدولي العمل للحفاظ علي نظام تجارة متعدد الأطراف لتحقيق المصالح المشتركة

ولفت إلى تراجع الصادرات الأمريكية للصين بنسبة 7ر25 % بينما انخفضت الصادرات الصينية إلي أمريكا بنسبة 6ر2 % ، في حين زادت الواردات الصينية من دول العالم إلى نسبة 9ر3 % .

وحول التطورات في هونج كونج ، قال السفير الصيني إن بلاده تعمل على حماية سيادة وسلامة البلاد ، وإنها ترفض التدخلات الأجنبية في الشئون الداخلية الصينية .

وقال إن بعض الدول الغربية تدعم ما يسمي " الثورة الملونة في هونج كونج" بهدف عرقلة التنمية في الصين وزيادة المتاعب ، مؤكدا أن هذه المحاولة لن تنجح ، مشيرا إلي قيام رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بلوسي بعقد جلسة استماع في 18 سبتمبر الجاري حول مشروع قانون حقوق الإنسان في هونج كونج بمشاركة بعض الانفصاليين ، مما يعد انتهاكا صارخا وتدخلا في الشئون الصينية الداخلية .

وأوضح أن الصين التي تحتفل هذا العام بمرور سبعين عاما علي تأسيس جمهورية الصين الشعبية ، حققت إنجازات كثيرة ، من بينها انتشال 740 مليون شخص من الفقر ، فيما تخطي الناتج الإجمالي المحلي أكثر 13 تريليون دولار ، واحتلت المركز الأول في حجم التجارة الخارجية للبضائع بقيمة 6 ر4 تريليون دولار ، وبلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي السنوي 5ر9 % منذ بداية الإصلاح الاقتصادي عام 1978 .

وأكد أن الصين تعد أكبر قوة محركة للنمو الاقتصادي منذ الأزمة الاقتصادية العالمية بنسبة تقدر بنحو 30 % ، بينما بلغت الاستثمارات الصينية في الخارج نحو 130 مليار دولار ، موضحا أن بلاده وقعت على 150 اتفاقية في منذ إطلاق "مبادرة الحزام والطريق " التي تستهدف بناء مجتمع "المصير المشترك" .