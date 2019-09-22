شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية: قبول 282 طالبا من مختلف الشهادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمود نعمة الله، القائم بعمل رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، أن الجامعة قبلت 282 طالبا وطالبة بأول دفعة دراسية لها، موضحا أن الدراسة تنطلق بالجامعة خلال هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن عدد طلاب الثانوية العامة المقبولين فى هذه الجامعة بلغ 79 طالبا وطالبة.

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وأضاف نعمة الله لـ"الخليج 365"، أن الجامعة قبلت 200 طالب من الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية بمختلف أنواعها، موضحا أنه تم قبول 3 طلاب فقط من طلاب الشهادات المعادلة بعد توزيعهم على الجامعة قبل مكتب التنسيق، مشيرا إلى أن قانون الجامعات التكنولوجية يقر قبول طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة لها وطلاب الشهادات الفنية من خلال مكتب التنسيق.

وتابع القائم بعمل رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، أن طالب الجامعة سيكون مؤهلا بكل المهارات المطلوبة من سوق العمل فى مصر ودول العالم المختلفة، مؤكدا أنه سيتم تدريب الطالب على مختلف الجوانب الفنية التى يدرسها بالجامعة من خلال عدد من المعامل المتطورة وكذلك الاتفاقيات مع الشركات والجهات الصناعية المختلفة.