شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كليات جامعة النهضة تحتفى بطلابها الجدد والقدامى مع بدء العام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت جامعة النهضة طلابها الجدد للعام الجامعي 2019 / 2020 بكلياتها السبع بعد إضافة كلية الطب البشري هذا العام.

ووجه الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة كلمة إلى أسرة الجامعة من أساتذة وطلاب جدد وقدامي بالعام الجامعي الجديد مؤكداً أن الجامعة ستكون دائماً عند ثقة الجميع كبداية لمستقبل هادف رافعين شعار" جيل جاهز لبكرة ".

أكد الملاحي أن الجامعة لم تدخر جهداً في شق طريقها نحو التميز المنشود بخطوات ثابتة، فكانت ولا تزال نموذج للتدريس الجامعي لتحتل مكانة بين الجامعات المتميزة، حيث نجحت الجامعة في الحصول على الاعتماد لبعض برامجها الأكاديمية بكليات الإعلام والعلاقات العامة، وعلوم الحاسب، وإدارة الأعمال، ويتم تحديث وتطوير هذه البرامج بما يتفق من التطور المحلي والعالمي وما يحتاجه سوق العمل.

وأضاف، أن الجامعة شهدت قفزات جديدة في عدة مجالات مختلفة بوضع استراتيجية جديدة تهدف إلى التوأمة مع كبار الجامعات الأجنبية المصنفة دولياً لتدريب وتأهيل الطلاب في المجالات المختلفة حيث بدأت الجامعة هذا العام بتفعيل اتفاقية التعاون مع جامعة فيينا الطبية والتي تعد من أقدم الجامعات الطبية في العالم، والتي تقوم بالإشراف الكامل على عملية التدريس واعتماد المناهج لكلية الطب البشري وكلية طب الفم والأسنان.

كما نجحت الجامعة في تطوير وتحديث المستشفى التعليمي الذي يعمل بسعة 150 سرير وبتكلفة تتجاوز 300 مليون جنيه، وتم استحداث البرامج الأكاديمية المتخصصة في شتى المجالات والتي تشكل رافداً خصباً لكل كليات الجامعة، بالإضافة إلى اهتمام الجامعة بتطوير المهارات العلمية لأعضاء هيئة التدريس وفق المعايير الدولية، واستقطاب الكوادر التعليمية المتميزة للارتقاء بالعملية التعليمية.

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وشدد رئيس الجامعة على الاهتمام بالأنشطة الطلابية لصقل مهارات الطلاب وتنميتها بتفعيل دور الأندية الطلابية وتطوير المرافق الرياضية من صالات وملاعب، وعقد دورات تدريبية لصقل مواهب الطلاب وإثراء تجربتهم التعليمية لتحفيزهم وإعدادهم لمرحلة ما بعد التخرج.

وأكد على دور مركز خدمة المجتمع التابع للجامعة في خدمة المجتمع المحلي والذي يعد بمثابة دليل علي الشراكة التي تربط الجامعة بالمجتمع المحلي وذلك من خلال تقديم الخدمات الطبية المتميزة لمجتمع الصعيد، وتقديم الخبرة والمشورة في النواحي الطبية وغيرها من التخصصات المختلفة بالإضافة إلى استضافة العديد من الأنشطة المحلية والإقليمية داخل الحرم الجامعي.

وفي ختام كلمته دعا الدكتور حسام الملاحي – رئيس الجامعة الطلاب الجدد إلى مد جسور التواصل فيما بينهم والانطلاق إلى دروب النجاح معززين بالعلم والإيمان فبهما تتحقق كل الآمال وتتجسد الرؤى.

وتفقد الدكتور حسام الملاحي - رئيس الجامعة يرافقه الدكتور ياسر الشربيني – نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب كلية الطب البشري، وكلية طب الفم والأسنان، ومبني المدينة الجامعية للطلاب والطالبات، وإدارة نظم المعلومات، للاطمئنان علي حسن سير العملية التعليمية والخدمات التي تقدم للطلاب وسماع شكاوى الطلاب للوقوف على حلها.