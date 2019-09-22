شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يشهد افتتاح جامعات "المعرفة الدولية" بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم الأحد، الافتتاح الرسمى لجامعات "المعرفة الدولية" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور البروفيسور جون لاثام رئيس جامعة كوفنترى البريطانية، الدكتور محمود علام رئيس الجامعة.

وفي بداية كلمته قدم الوزير التهنئة للحضور بمناسبة الافتتاح الرسمى للجامعة، وبداية العام الدراسى الجديد، معرباً عن سعادته بوجوده وسط الطلاب فى افتتاح هذا الصرح العلمى.

وأكد أن الرؤية الاستراتيجية للوزارة 2030 ترتكز على تحسين جودة التعليم العالى وتحقيق نقلة نوعية فى هذا القطاع من خلال تزويد الباحثين بالمعرفة والمهارات التعليمية المناسبة والأدوات التي تمكنهم ليكونوا قادة المستقبل، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها طموحات وأحلام كبيرة فى توفير تعليم ذو جودة عالية للطلاب المصريين والأجانب على أرض الوطن، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات على مدار عامين ونصف من بينها إصدار قانون تنظيم إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية فى مصر.

وأضاف الوزير أن هذه ثانى جامعة يتم افتتاحها بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أن الجامعات الدولية الجديدة تساهم في تحفيز الطلاب المصريين الراغبين فى الدراسة بالخارج لاستكمال تعليمهم فى مصر، وكذلك اجتذاب أعداد من الطلاب الوافدين.

وأكد الوزير أن مصر تشهد طفرة كبرى فى مجال التعليم العالى من حيث حجم وكم المشروعات التي يتم تنفيذها من جامعات جديدة أو أعمال التطوير المستمرة للجامعات الموجودة، وكذلك إنشاء فروع لجامعات عالمية، تقوم بتدريس أحدث المناهج العلمية لمواكبة متطلبات سوق العمل.

وأشاد الوزير خلال جولته بالجامعة بالإنجاز الذى تحقق داخل الجامعة من حيث المبانى التى تم تصميمها بشكل عصرى تواكب أساليب التعليم الحديثة، وكذلك قاعات المحاضرات التى تم تجهيزها بأحدث أساليب عرض المعلومات العلمية.

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من جانبه أكد البروفيسور جون لاثام أن التعليم في جامعة المعرفة لا يقل جودة عن الجامعة الأم في بريطانيا، معرباً عن سعادته بالمستوى المتقدم لفرع الجامعة فى مصر، مشيدًا بالجدية التى لمسها من الجانب المصرى لإنشاء هذه الجامعة.

وعلى هامش الافتتاح اجتمع الوزير بمؤسسي الجامعة وعدد من قياداتها ، كما عقد الوزير مؤتمرا صحفيا للإجابة على أسئلة الصحفيين.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرار رقم 423 لسنة 2019، بإنشاء مؤسسة جامعية مصرية تحت مسمى "جامعات المعرفة الدولية"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتهدف الجامعة؛ لاستضافة فرع داخل جمهورية مصر العربية لجامعة كوفنتري والتي يقع مقرها بالمملكة المتحدة.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد شهد العام الماضي، توقيع عقد لافتتاح جامعة المعرفة الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة نحو تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تحسين جودة التعليم العالى.