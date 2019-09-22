بالأسماء.. حركة تنقلات المحامين العموم في العام القضائي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير: وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى على طلب المستشار حمادة الصاوي النائب العام بندب وترقية وتعيين محال المحامين العامين الأول والمحامين العامين في الحركة القضائية الجديدة لعام 2019/2020. وجاءت حركة التنقلات على النحو التالي:

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