"دعوة أم وحمل مصحف".. محطات 270 يومًا من محاكمة مطربة "عندي ظروف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أسدلت محكمة جنح مستأنف العجوزة، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة بإمبابة، اليوم الأحد، الستار على الاستئناف المقدم من المطربة "شيما" بطلة كليب "عندي ظروف"، و20 متهمًا آخرين (11 فتاة، و9 شباب)، وقضت بتأييد حبسهم 3 سنوات، في قضية ممارسة وتسهيل ممارسة الدعارة وترويج المخدرات.

استغرقت المحاكمة ما يقرب من 20 جلسة على مدار 270 يومًا.. ويرصد "الخليج 365" محطات القضية في التقرير التالي.

"القبض على شيما"

في 1 يناير الماضي، ضبطت "الرقابة الإدارية"، "شيما" و7 فتيات أخريات وشقيق مالك الكافية و17 آخرين من العاملين، بينما تمكن مالك الكافية من الفرار قبل وصول قوات الأمن.

تحريات الأجهزة الأمنية كشفت أن المتهمين شكلوا فيما بينهم شبكة دولية لممارسة أعمال الدعارة، وجلب وترويج مخدرات "هيروين" والآيس" و"الكريستال"، والاتجار في البشر، والتحريض على الفسق والفجور.

"تحقيقات النيابة"

وكشفت التحقيقات الأولية، تورط المطربة "شيما" في أعمال الدعارة وترويج المخدرات داخل كافيه تعمل فيه في المهندسين، وتضم القضية 33 متهمًا تم ضبط 26 منهم بواسطة "الرقابة الإدارية".

وأكدت التحقيقات، أن المتهمة تعمل تحت قيادة مالك الكافيه وشقيقه اللذين يستغلان حاجة الشباب والفتيات للمال، ويقومان بتشغيلهم في الأعمال المنافية للآداب، وترويج المخدرات على زبائنهم داخل وخارج الكافيه.

وبمواجهة المتهمين أمام النيابة بالتحريات، أنكروا التهم المنسوبة إليهم، وقالوا إنهم يعملون مضيفين ومضيفات بالكافيه، ولا يعلمون شيئًا عن نشاط مالك الكافيه في المخدرات والدعارة.

وأفادت التحقيقات، أن من ضمن المتهمين 4 أجانب عاونوا "مالك الكافيه" في جلب المخدرات من دولتي تركيا والهند.

"إحالة "شيما" للمحاكمة"

أمرت نيابة الأموال العامة في شمال الجيزة، في 29 مايو الماضي، بإحالة المطربة "شيما" بطلة كليب "عندي ظروف" و25 آخرين، إلى محكمة الجنح؛ لاتهامهم بالاتجار بالبشر، وتشكيل شبكة دولية لممارسة أعمال الدعارة، وجلب وترويج مخدرات "هيروين" والآيس" و"الكريستال".

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"أولى جلسات "شيما": تحمل مصحفًا"

في 13 يونيو حضرت المتهمة جلسة المحاكمة في التاسعة والنصف صباحاً، ممسكة بمصحف، ومرتدية "النقاب"، خشية من كاميرات وسائل الإعلام.

وخلال جلسة المحاكمة دار نقاش مقتضب بين رئيس هيئة المحكمة والمتهمة لمدة دقيقتين عن الواقعة، أنكرت التهم المنسوبة إليها، وقالت إنها تعمل مضيفة بالكافية، ولا تعلم شيئًا عن نشاط مالك الكافية في المخدرات والدعارة.

شيما لوالدتها: "ادعيلي"

بعد انتهاء إحدى جلسات المحاكمة ووضعها في سيارة الترحيلات، تحدثت المغنية شيماء أحمد بطلة كليب "عندي ظروف"، من داخل السيارة، مع والدتها وهي تغالب دموعها، "أنا كويسة.. ادعيلي والنبي".

"حكم أول درجة"

قضت محكمة جنح العجوزة، في 5 يوليو الماضي، بمعاقبة "شيما"، و11 فتاة أخرى بالحبس 3 سنوات، وقضت بالحبس مدد تتراوح بين سنة لـ3 سنوات على 9 شباب من المتهمين العاملين والمسؤولين في الكافية، محل ضبطهم.

"الاستئناف على الحكم"

استأنف دفاع المطربة "شيما" بطلة كليب "عندي ظروف" و20 متهمًا آخرين (11 فتاة، و9 شباب)، على الحكم الصادر من محكمة الجنح، على خلفية اتهامهم بممارسة وتسهيل الدعارة.

"حكم اليوم"

قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة، اليوم الأحد، تأييد حبس المطربة "شيما" بطلة كليب "عندي ظروف" 3 سنوات، في قضية ممارسة وتسهيل ممارسة الدعارة وترويج المخدرات.

وجاء منطوق الحكم بقبول الاستئناف المقدم من المطربة "شيما"، وأخرين شكلًا، وفي الموضوع بتأييد الأحكام الصادرة ضد المتهمين.