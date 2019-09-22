"طعن والده ونام بجوار جثته".. الجنايات تقضي بإعدام شخص بتهمة قتل أبيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات الجيزة أمين شرطة مفصول بالإعدام شنقا؛ لاتهامه بقتل والده بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية بالموافقة على تنفيذ الحكم.

كانت أحالت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية المتهم إلى محكمة الجنايات محبوسًا متهمًا بقتل والده بعدما سدد له طعنة أثناء نومه لاعتقاده أن والده يكرهه ويسيء معاملته.

أعد محمود سكر وكيل نيابة حوادث شمال الجيزة أمر الإحالة والذي تضمن أن المتهم أقر في التحقيقات بجريمته مبررًا ارتكابها بأن والده اعتاد تعنيفه سبًا وضربًا ما دفعه لاتخاذ القرار بقتله فانتظره حتى خلد إلى النوم واستل سكينا سدد به طعنة لصدره ثم تركه وعاد إلى شقتهما الأخرى مدعيا لوالدته وأشقائه بعدم عثوره على والدهم.

تسلمت النيابة برئاسة المستشار محمد شرف مدير نيابة حوادث شمال الجيزة تقارير الطب الشرعي حول الصفة التشريحية للمجني عليه والأدلة الجنائية حول الآثار البيولوجية والبصمات بمسرح الجريمة بالإضافة إلى تقرير الطب النفسي حول الحالة العصبية والعقلية للمتهم بعدما ادعى الجنون وأقوال أسرته بأنه يتلقى علاجًا نفسيًا منذ عدة سنوات وشعور الاضطهاد يسيطر عليه ويشعر أن كل من حوله يسيء معاملته خاصة والده الذي يعتقد دائما أنه يكرهه ويكره مرضه.

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اكتشف رجال المباحث اثناء مناقشاتهم مع الابن "عاطف" ارتباكه وتضارب أقواله خاصة أنه ادعى توجهه إلى الشقة وعدم العثور على والده ولكن استمرار الاستجواب والمناقشة انتهت بانهياره واعترافه بقتل أبيه.

وبإلقاء القبض عليه وإحالته للنيابة العامة روى تفاصيل جريمته قائلا إنه كان يخدم بوزارة الداخلية وأصيب بمرض الاكتئاب ثم تم نقله إلى مديرية أمن السويس ما زاد من حالته النفسية السيئة وتم فصله من العمل.

وعن الجريمة قال المتهم: "أبويا كان بيكرهني وبيعاملني معاملة سيئة، وكان بيرميني في مستشفى العباسية مع المجانين كأني مجنون زيهم.. دايما كنت بشوفه يُبصلي بصات استحقار لحد ما أخدت القرار إني أخلص منه استغليت إنه نايم وجبت سكينة من المطبخ غرستها في صدره حتى مقدرش ينطق ولا يعارضني زي ما بيعمل معايا".

استكمل المتهم اعترافاته قائلا انه فور تأكده من مقتل والده خرج من الشقة وتوجه إلى الكورنيش وألقى السكين سلاح الجريمة بنهر النيل ثم عاد إلى الشقة محاولًا الخلود إلى النوم بجوار جثة والده إلا أنه لم يتمكن فتوجه للنوم بالشقة الأخرى بنفس الشارع ويقطن بها والدته وأشقائه وأخبرهم أنه ذهب للاطمئنان على والده ولكنه لم يجده فانتاب أفراد الأسرة القلق لعادة الأب عدم الخروج كثيرا أو بمفرده فاتصلوا به هاتفيا إلا أنه لم يجبهم فأسرعوا تجاه الشقة الأخرى وعثروا على جثته.