الثقافة تطلق مشروع "سوهاج بلد الأحلام" لنشر التنوير بالجنوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بدء تنفيذ مشروع "سوهاج بلد الأحلام والثقافة والفنون" الذي يضع المحافظة على خريطة الثقافة المصرية ويأتي ضمن توجهات الدولة للاهتمام بالجنوب.

وقالت عبدالدايم، في تصريح اليوم الأحد، إن هذا المشروع يهدف إلى نشر التنوير وتكثيف الفعاليات الأدبية والفنية في أحد أهم محافظات الصعيد والقرى والنجوع التابعة لها، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي إيمانا بدور الثقافة وأهمية الإبداع في تطوير الوعي وتنمية المجتمع، وكذلك تنفيذاً للاستراتيجية الرامية إلى تحقيق العدالة الثقافية وإعلاء رايات التنوير في مختلف أنحاء البلاد معتمداً على اللامركزية في إقامة الفعاليات.

وأضافت أن محافظة سوهاج، تعد نموذجاً عاكساً لعراقة وتفرد الهوية المصرية بما تحمله من سمات طبيعية وبشرية مميزة، مؤكدة تنوع الأنشطة التي يتضمنها المشروع لجذب مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية بالمحافظة.

Advertisements

من جانبه، أكد وليد الدرملي، مدير ومؤسس المشروع، أن وزيرة الثقافة شكلت لجنة لتيسير ومتابعة تنفيذ فعاليات المشروع التي تستمر على مدار 4 سنوات، وتضم عدداً من المبدعين في مختلف المجالات الفنية والفكرية والحرف التقليدية والتراثية وذلك لخدمة أهالي قرى ونجوع وكفور 11 مركزا تابعا للمحافظة.

يذكر أن مشروع "سوهاج بلد الأحلام والثقافة والفنون" يعمل على إثراء البيئة الإبداعية في المحافظة ومراكزها من خلال فعاليات تشمل أمسيات غنائية وموسيقية وفنون شعبية، ندوات شعرية وأدبية ، مسابقات ثقافية وفنية، ورش تشكيلية وأخرى للحرف البيئية والصناعات التقليدية، عروض ومهرجانات سينمائية ومسرحية، إلى جانب تنفيذ مبادرات شبابية لإحياء التراث الثقافي وبرامج لتبني وتنمية المواهب.