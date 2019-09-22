وزير التعليم العالي يفتتح "جامعات المعرفة" وفرع جامعة "كوفنتري" بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، مقر جامعات المعرفة الدولية التابعة لمؤسسة (السويدي اديوكيشن) للخدمات التعليمية، والذي يضم فرع جامعة (كوفنتري) البريطانية بالعاصمة الإدارية الجديدة ،وذلك بحضور المهندس أحمد السويدي مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة (السويدي إديوكيشن)، والبروفيسور جون لاثام رئيس جامعة (كوفنتري) البريطانية وأعضاء هيئة التدريس بجامعة كوفنتري البريطانية بمصر.

وأشاد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي - خلال الجولة التفقدية التي قام بها داخل الحرم الجامعي - بحجم وجودة الإنجاز الذي تحقق داخل الجامعة سواء من حيث المباني التي تم تصميمها بشكل عصري يواكب أساليب التعلم الحديثة والتي تعتمد على التفاعل المستمر بين الطلاب والأساتذة، وكذلك قاعات المحاضرات التي تم تجهيزها بأحدث أساليب عرض المعلومات العلمية.

وأكد الوزير أن مصر تشهد طفرة كبرى في مجال التعليم العالي سواء من حيث حجم وكم المشروعات التي يتم تنفيذها في هذا القطاع الحيوي من جامعات مصرية جديدة تدخل الخدمة لأول مرة أو أعمال التطوير المستمرة للجامعات الموجودة وكذلك فروع الجامعات العالمية التي تُدرس أحدث المناهج العلمية التي تحقق مفهوم الإتاحة، وتواكب سوق العمل وتلبي متطلباته.

من جانبه، قال المهندس أحمد السويدي إن الهدف الرئيسي من إنشاء جامعات المعرفة هو مواكبة ما يشهده العالم من تطورات في العلوم الحديثة، وتقديم خدمات تعليمية غير مسبوقة تتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، حتي يمكن عن طريقها تسليح أبنائنا بأحدث المهارات العلمية التي تؤهلهم للمنافسة في أسواق العمل المختلفة واعتلاء أعلى درجات التفوق المهني والعلمي.

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وأوضح أن وزارة التعليم العالي كانت تتابع عن كثب وبصورة شبه يومية تفاصيل العمل داخل مقر الجامعة وتطلع على التجهيزات اللوجيستية والمعامل والمختبرات العلمية ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات الفنية اللازمة لتقديم الخدمات التعليمية وفقا لأعلى معايير الجودة المطبقة في مقر الجامعة الأم بالمملكة المتحدة.

من جانبه، أكد رئيس جامعة كوفنتري البريطانية أن ما شاهده في فرع الجامعة في مصر لا يقل جودة عن الجامعة الأم في بريطانيا، معربا عن سعادته بالمستوى المتقدم والراقي لتجهيزات الفرع الجديد .. موضحا أن الفترة التي سبقت الإعلان عن افتتاح فرع الجامعة في مصر شهدت عددا كبيرا من الاتصالات والزيارات والاجتماعات المباشرة وأيضا عبر شبكات الفيديو كونفرانس بين الجانبين للاتفاق على شكل العملية التعليمية وإستراتيجية تنفيذها والأهداف المطلوب تحقيقها.

بدوره، قال الدكتور محمود علام رئيس جامعات المعرفة الدولية إن خريجي جامعة كوفنتري في مصر سيحصلون على نفس شهادة التخرج المعتمدة من الجامعة الأم، ويستطيع من خلالها الخريج أن يعمل في أية دولة حول العالم، كما يمكن للطالب الملتحق بفرع الجامعة في مصر أن يكمل دراسته بالجامعة الأم في بريطانيا إن أراد ذلك وفي أي وقت على مدار أعوام الدراسة نظرا لتطابق المناهج وأسلوب التدريس.

وأشار إلى أن عملية اختيار أعضاء هيئة تدريس فرع جامعة كوفنترى في مصر تمت وفق القواعد والشروط المطبقة في الجامعة الأم في بريطانيا.​