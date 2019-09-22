وزير الكهرباء يستقبل رئيس مجموعة XD الصينية لبحث ودعم وتعزيز التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

استقبل صباح اليوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة Bai Zhongquan رئيس مجموعة XD الصينية لبحث ودعم وتعزيز التعاون بين مصر والصين، بحضور عدد من قيادات الجانبين.

وأكد الدكتور شاكر، حسب بيان، في بداية اللقاء على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين من قديم الأزل والتعاون المشترك المثمر والبناء على كافة المحاور الاقتصادية والسياسية مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين في مجال الطاقة قد شهد نقلة نوعية متميزة.

وأشاد وزير الكهرباء بالتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء المصرى وعدد من الشركات الصينية مشيراً إلى التعاون القائم مع شركة State Grid والتي تعد من أكبر مشغلى ومنفذى الشبكات الكهربائية في العالم وبمشاركة بعض الشركات المصرية في الأعمال المدنية وأعمال التركيبات لهذه المشروعات،كما تم الاستفادة من نقل التكنولوجيا التي تستخدمها الشركات الصينية في أعمال التركيبات وشد الموصلات على الأبراج والتي تعتبر من أحدث التكنولوجيا في العالم في هذا المجال.

كما أشار أيضاً إلى مشروع الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات باستثمارات تبلغ حوالي 2,7 مليار دولار الجاري تنفيذه في عتاقة بالتعاون مع شركة ساينو هايدرو الصينية، ضمن خطة القطاع لإقامة مشروعات من هذا النوع.