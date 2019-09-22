أخبار مصر | الليلة.. 'مصر النهاردة' يكشف فبركة القنوات المعادية للفيديوهات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الليلة.. 'مصر النهاردة' يكشف فبركة القنوات المعادية للفيديوهات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعرض الليلة برنامج مصر النهاردة، على شاشة القناة الأولى، تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد بمحافظة بورسعيد.

وتستضيف الفقرة، الدكتور إيهاب محمد أبو المجد

عضو مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل والمتحدث الرسمي، كما تستضيف في الحلقة في فقرتها الثانية، المخرج التليفزيوني تامر عبدالمنعم مصطفى؛ ليكشف فبركة قنوات الجزيرة والقنوات المعادية الإخوانية، لفيديوهات تستهدف تحريض المواطنين ضد الدولة.

وتستعرض الحلقة في فقرتها الثالثة، رفض تنسيقية شباب الأحزاب دعوات التظاهر ضد الدولة، وتحذيرها من الانسياق وراء شائعات الجماعة الإرهابية، وتستضيف الفقرة سها سعيد عبدالمنعم إبراهيم عضو تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد موسى عضو تنسيقية شباب الأحزاب.

يذكر أن البرنامج تقديم ريهام الديب وأحمد سمير، ويُذاع في العاشرة مساءً على شاشة القناة الأولى.