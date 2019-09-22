أخبار مصر | وزير النقل يتفقد إنتاج وتصنيع عربات القطارات بمصنع سيماف (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يتفقد إنتاج وتصنيع عربات القطارات بمصنع سيماف (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ووزير النقل والمواصلات، برفقة سفير دولة المجر الصديقة ووفد رفيع المستوى، مصنع سيماف بحلوان لانتاج وتصنيع عربات قطارات المترو والسكك الحديد والبواجي، لتفقد سير العمل وخطوط الانتاج وجهود العمال والمهندسين في التصنيع الوطني لتحقيق الاكتفاء الذاتي وإخراج منتج وطني خالص في قطاع النقل والمواصلات.

وأبدى سعادته بخطوط الإنتاج ومستويات الجودة لمنتجات المصنع والتدريب العال للعمال والمهندسين والفنيين واستعداد وزارة النقل لشراء عبارات نقل الركاب الخاصة بالمترو وخطوط السكك الحديد بعيدا عن الاستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة لدفع عجلة الاقتصاد المصري للامام.

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وأكد الفريق عبد المنعم التراس قدرة الهيئة العربية للتصنيع من خلال مصنعها سيماف على إنتاج عربات المترو والقطارات والبواجي بمستوى عال من الجودة والتصنيع ومهارة عالية تنافس الأسواق العربية والأفريقية وتوفير كافة الامكانيات لتطوير سكك حديد مصر بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وتفقد الوزير ورئيس الهيئة يصاحبها السفير المجري ورش الانتاج وخطوط التصنيع واستمعوا للعمال والمهندسين، واختتموا زيارتهم بتفقد معرض المصنع من منتجات مختلفة ونماذج مصغرة لمنتجات المصنع.