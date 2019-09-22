أخبار مصر | يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة

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كورة ستار مشاهدة البث المباشر لمباراة فريق تشيلسي ضد فريق ليفربول اليوم الأحد 22 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز KOORA LIVE.

يلا لايف تابع المباراة كاملة بين فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح أمام فريقه السابق تشيلسي، ويدخل الفريقين المباراة بطموحات مختلفة حيث يرغب الريدز في الاستمرار بالصدارة وعدم إعطاء فرصة لمتافسه مانشستر في العودة مرة أخرى وتقليل الفارق معه هذا الموسم YALA SHOOOT PLUS.

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كورة أونلاين ويرغب فريق تشيلسي في تعويض خسارة السوبر الأوروبي أمام فريق ليفربول في بداية الموسم الحالي حيث انهزم عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، ويعد هذا هو الموسم الاول لفرانك لامبارد مع البلوز كمدرب لقيادة النادي اللندني KOORA STAR.

يلا شوت حصري لمواجهة فريق تشيلسي مع فريق ليفربول بقيادة مدربه يورجن كلوب الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة بعد تحقيق الفوز في جميع المباريات هذا الموسم بالبريميرليج حتى الآن، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني ولكن قد لعب السيتي مباراة زيادة عن ليفربول GOAL KOORA.

جول كورة وينتظر فريق مانشستر سيتي تعثر ليفربول أمام تشيلسي، من أجل تحقيق لقب البريمرليج مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا مثلما حققوا في الموسمين الماضيين، وتوج السيتي أيضا بجميع الألقاب في انجلترا بالموسم الماضي LIVE7HD.