أخبار مصر | مدارس العاصمة تبدأ طابورها الصباحي بعرض إنجازات الدولة والنشيد الوطني

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تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، انتظام سير العملية التعليمية بمدارس القاهرة المختلفة في يومها الأول بجميع مراحل الدراسة من خلال غرفة عمليات المحافظة والمرتبطة بغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم.

وأكد المحافظ، على بدء الدراسة بجميع المدارس بدون أي عقبات أو مشاكل والبالغ عددها 5253 مدرسة لجميع المراحل السنية للتعليم العام والفني.

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، بأنه تم تشكيل لجان بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية والموجهين للمرور الدائم على كافة المدارس، والتعرف على مشاكلها، كما تم التنبيه على ضرورة الالتزام بطابور الصباح وتحية العلم وعرض إنجازات الدولة والمشروعات القومية بالاذاعة، كما تم التأكيد على تسليم الكتب المدرسية للطلاب من اليوم الأول دون التقيد بسداد المصروفات.

وبناء على تعليمات المحافظ تم التنسيق مع رؤساء الأحياء بنظافة وتجميل محيط المدارس، وفي حالة وجود أي شكوى من وجود مخالفات أو إشغالات أو مخلفات يتم إخطار غرفة عمليات المحافظة لإتخاذ اللازم فوراً.

وفي هذا الصدد، أكد محافظ القاهرة على استعداد مدارس العاصمة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2019/2020، مؤكدًا على اتخاذ أجهزة المحافظة والمديريات الخدمية ورؤساء القطاعات، جميع الإجراءات لانطلاق عام دراسي متميز للطلبة بجميع المراحل دون عقبات أو مشاكل.

وطالب المحافظ بضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق برفع الإشغالات وبؤر الباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجي، بالإضافة الى دور مديرى الإدارات والمدارس فى الاهتمام بالنظافة العامة داخل فصول المدارس، وإزالة الملصقات والتشوهات على أسوارها ودهانها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الاشجار داخل وخارج المدارس، وصيانة الفصول وسلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة والتأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها ومقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه، وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصاً على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين ولتوفير الجو الملائم لإتمام العملية التعليمية بنجاح.

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ونوه المحافظ إلى الاهتمام بالعملية التعليمية لا يقتصر فقط على انشاء مدارس جديدة، بل تتم عملية تطوير المدارس القائمة انشائياً ودعمها بالأجهزة والآليات التعليمية الحديثة جنباً إلى جنب، مع رفع قدرات المعلمين والقائمين عليها حيث تم تنظيم دورات تدريبية للارتقاء بمستوى مديري الإدارات التعليمية ومعلمي رياض الاطفال والمرحلتين الابتدائية والاعدادية.

وأضاف المحافظ أنه تم الانتهاء من صيانة ورفع كفاءة 29 مدرسة تعليم عام وفني، بالاضافة إلى تطوير 36 مدرسة بالتعاون مع المجتمع المدني ممثلاً في الجمعيات الاهلية والمنظمات الدولية كالاتحاد الاوروبي واليونيسيف.

واستعرض محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم خلال الاجتماع استعدادات المديرية للعام الدراسي الجديد ، مشيراً إلى أن القاهرة يوجد بها (62110) فصل تعليم عام وفني ، بالاضافة إلى ( 5253 ) مدرسة و(96146) مدرس.

وأوضح مدير المديرية إلى أنه في ضوء الارتقاء بمنظومة التعليم الجديدة فقد تم توصيل الانترنت من كابلات وشبكات لـ288 مدرسة ثانوي حيث بلغت نسبة التشغيل بها 100% وجاري العمل على توصيل الشبكات لباقي مدارس القاهرة ، كما أنه جار استلام الكتب المدرسية بجميع الصفوف الدراسية من مطابع وزارة التربية والتعليم عن طريق الادارات التعليمية لتوزيعها على المدارس وتسليمها للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأضاف محمد عطية أنه تم عمل صيانة بسيطة لجميع مدارس القاهرة وصيانة عاجلة مابين (معالجة خط مياه مكسور ــ ارتفاع المياه الجوفية ــ تجديد شبكة الصرف الصحي) بما لا يعوق بدء العام الدراسي وسير العملية التعليمية، بالإضافة إلى توافر عوامل الأمان والسلامة بالمدارس ومتطلبات الدفاع المدني بها من حنفيات للحريق وتوصيلات المياه اللازمة وسد أي عجز في الأثاث المدرسي من المقاعد بالتعاون مع المجتمع المدني لتغطية العجز في بعض مناطق القاهرة وخاصة العشوائية والأكثر كثافة واحتياجاَ.

وأشار محمد عطية أنه تسهيلاً على أولياء الأمور، فقد تم عمل موقع الكتروني بكل ادارة تعليمية مرتبط مع المديرية لتلقي أي شكاوى أو طلبات للتحويل، وكذلك نشر نتائج امتحانات النقل والشهادة الاعدادية.

