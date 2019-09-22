أخبار مصر | بدء التدريب على 9 مهن بـ 4 مراكز بـ"القوى العاملة" في الدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء التدريب على 9 مهن بـ 4 مراكز بـ"القوى العاملة" في الدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مديرية القوى العاملة بالدقهلية، عن فتح باب التقدم للتدريب المهني ذكورا وإناثاً مجانا، اعتبارا من أو أكتوبر المقبل و30 يونيو 2020.

وأوضح أحمد القللي وكيل الوزارة مدير المديرية، أن قبول الطلبات بمقر المديرية، وذلك للتدريب بمراكز تدريب المنزلة، وأجا، وميت غمر، والسنبلاوين، على مهن صيانة الحاسب الآلي ، وتفصيل الملابس ، وصيانة الأجهزة المنزلية، وصيانة المحمول ، وميكانيكا السيارات ، والتكييف والتبريد ، والنجارة اليدوية، ولحام المعادن، وتشغيل ماكينات.

وأضاف القللي، أن كل دورة مدتها شهرين، لمدة 5 أيام في الأسبوع، وتبدأ من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، ويحصل المتدرب على 10 جنيهات كمصاريف مواصلات عن كل يوم تدريب، ويمنح المتدرب في نهاية الدورة علي شهادة تفيد اجتيازه الدورة بنجاح.

وفي ذات الإطار، أطلق وزير القوي العاملة محمد سعفان، أمس السبت، المرحلة الأولى من إعادة تجديد وتشغيل الوحدات التدريبية التي تتكون من 4 وحدات متنقلة لتجوب 27 محافظة، وتبدأ بالوادي الجديد، وسوهاج، والفيوم، والدقهلية، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال مبادرة "مهنتك مستقبلك"، للتدريب المهني على المهن المختلفة ، بالقرى والنجوع بهذه المحافظات بعد إعادة تأهيل هذه الوحدات ضمن 13 وحدة يجري تطويرها وإعادة تأهيلها بالجهود الذاتية بأيدي عمال الوزارة في الورشة الخاصة والتابعة لها بأدواتهم ومعداتهم.

وأكد وزير القوى العاملة، أن الوزارة تعهدت في عيد العمال الماضي أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن يكون 2019 عاما للتدريب المهني، مشيرا إلى أنه يجري الانتهاء من تطوير وتجهيز ورفع كفاءة واستكمال الأعمال الإنشائية في 38 مركزا ثابتا بالمديريات، للتدريب على المهن والحرف المطلوبة في سوق العمل الداخلي والخارجي، من أجل التشغيل بتوفير وظائف لائقة لرفع شأن المواطن المصري.

