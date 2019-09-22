أخبار مصر | بيان عاجل من القوات المسلحة

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أكدت القوات المسلحة، أنه في ضوء انتشار بعض الصفحات التي تدعي تبعيتها لها على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنها تؤكد بأنها تصدر كافة البيانات المعلومات الخاصة بها من خلال المتحدث العسكري، وأن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى على "فيسبوك - تويتر" هما فقط المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة.

وأهابت القوات المسلحة، بكافة وسائل الإعلام وجموع المواطنين بعدم الانسياق وراء أي مصادر أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات الخاصة بالقوات المسلحة.