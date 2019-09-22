أخبار مصر | "567 مشتركا".. علا العجيزي تكشف تفاصيل المؤتمر الدولي للمصريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "567 مشتركا".. علا العجيزي تكشف تفاصيل المؤتمر الدولي للمصريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة عُلا العجيزي عميد كلية الآثار الأسبق بجامعة القاهرة ورئيس اللجنة للمؤتمر الدولي لعلماء المصريات، إن عدد المشاركين في الدورة 12 للمؤتمر والتي تستضيفها مصر في الفترة من 3 إلى 8 نوفمبر 2019، وصل إلى 567 مشاركا.

وأوضحت أن من بينهم 379 متحدثًا ومقدمًا لأوراق بحثية، و188 مستمعًا، سيناقش المؤتمر أوراق بحثية ذات عدة محاور رئيسية، تتمثل في تاريخ مصر القديمة، وتاريخ علم المصريات، والتعريف بالطرق الحديثة المستخدمة في أعمال الحفائر الأثرية، وإدارة المواقع الأثرية والترميم وعلوم الآثار والتكنولوجيا، والمتاحف الأثرية، إضافة إلى الفن والعمارة، واللغة والأدب، والمعتقدات الدينية، والحياة الاجتماعية في مصر القديمة بالإضافة الى مناقشة التحديات والمشاكل التى تواجه الآثار المصرية وكيفية التغلب عليها.

والمؤتمر الدولي لعلماء المصريات هو مؤتمر يعقد بشكل دوري كل أربع سنوات بإحدى دول العالم لمناقشة وعرض أحدث ما توصلت إليه علوم المصريات، ويعد أهم المؤتمرات العلمية في هذا المجال وتستضيف مصر المؤتمر في دورته الـ 12 حيث نظمته عامي 1988م و2000 وكانتا من أهم وأنجح دوراته.

واجتمع الدكتور خالد العناني وزير الآثار صباح اليوم باللجنتين العلمية والتنظيمية للدورة 12 للمؤتمر، والذي تستضيفه القاهرة في نوفمبر 2019، وذلك لمتابعة الترتيبات والتجهيزات النهائية للمؤتمر قبيل الافتتاح، وخلال الاجتماع تم مناقشة مستجدات آخر أعمال تنظيم المؤتمر وفقًا للجدول الزمني المقرر والبرنامج الخاص بمحاضرات المشاركين وكتاب ملخصات الأبحاث، ومراسم الافتتاح، بالإضافة إلى الترتيبات الخاصة بقاعات عرض أوراق البحث التي سيتناولها المؤتمر والتي يستضيفها أحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

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