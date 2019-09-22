مصر | بلاغ يتهم علاء الأسواني بالعمالة والتحريض على إسقاط مؤسسات الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ يتهم علاء الأسواني بالعمالة والتحريض على إسقاط مؤسسات الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 9556 لسنة 2019 بلاغات النائب العام، اتهم فيه الروائي الهارب علاء الأسواني بالتحريض على إسقاط الدولة والإضرار بالمصالح العليا للبلاد.

ونص محمود في بلاغه، أن الهارب علاء الأسواني من خلال فيديوهاته التي يبثها عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وتتناقلها جميع القنوات الداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية وعلى رأسها الجزيرة والشرق ومكملين، حرض فيها على الخروج في مظاهرات لإسقاط مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية وتعمد نشر أخبار كاذبة عن قيادات الدولة ورموزها للتحريض عليها لنشر الفوضى والاضطرابات والاضرار بالصالح العام للبلاد وتهديد الأمن القومي المصري.