مصر | بلاغ يتهم علاء الأسواني بالعمالة والتحريض على إسقاط مؤسسات الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ يتهم علاء الأسواني بالعمالة والتحريض على إسقاط مؤسسات الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ونص محمود في بلاغه، أن الهارب علاء الأسواني من خلال فيديوهاته التي يبثها عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وتتناقلها جميع القنوات الداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية وعلى رأسها الجزيرة والشرق ومكملين، حرض فيها على الخروج في مظاهرات لإسقاط مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية وتعمد نشر أخبار كاذبة عن قيادات الدولة ورموزها للتحريض عليها لنشر الفوضى والاضطرابات والاضرار بالصالح العام للبلاد وتهديد الأمن القومي المصري.
وطالب محمود في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ علاء الأسواني، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله للبلاد، وإخطار الإنتربول الدولي لإدارج اسم المقدم ضده البلاغ علاء الأسواني على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية للتحقيق معه في الاتهامات الموجهه إليه، وإحالته إلى محاكمة جنائية عاجلة.