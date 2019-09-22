مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": مصرع مسجل عقب مطاردة مع الشرطة.. وتجديد حبس أب وشقيقيه لاغتصابهم طفلته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": مصرع مسجل عقب مطاردة مع الشرطة.. وتجديد حبس أب وشقيقيه لاغتصابهم طفلته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



28 أكتوبر.. محاكمة 9 متهمين باستعراض القوة ضد ضابط شرطة بـ"أحداث الموسكي"

أجلت اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، محاكمة 9 متهمين باستعراض القوة واستغلالها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " أحداث الموسكي " لجلسة 28 أكتوبر المقبل للاستدلال عن المتهمين الهاربين، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا. أجلت اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، محاكمة 9 متهمين باستعراض القوة واستغلالها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " أحداث الموسكي " لجلسة 28 أكتوبر المقبل للاستدلال عن المتهمين الهاربين، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا. 24 سبتمبر.. استكمال إعادة محاكمة متهمين بـ"أحداث ماسبيرو الثانية"

أجلت اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، إعادة محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميا بـ " أحداث ماسبيرو الثانية" والتي وقعت أحداثها في 5 يوليو من عام 2013 لجلسة 24 سبتمبر الجاري لمشاهدة الأحراز، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا. للتعذرات الأمنية.. تأجيل محاكمة مالك شركة وآخرين لعرضهم رشوة علي مسؤول بمترو الأنفاق

جلت اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة "محمد.س" مالك شركة للأنظمة المتكاملة و"وليد.أ" 43 سنة محام لقيامهما بعرض مبلغ 150 ألف جنيه رشوة على مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الإنفاق مقابل التغاضي عن المخالفات التي ترتكبها الشركة وعدم توقيع جزاء عليها وإنهاء إجراءات صرف مستحقاتها، المعروفة إعلاميا "برشوة المترو"، وذلك لجلسة 26 نوفمبر المقبل لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.



"نهشوا جسمهما 9 أشهر".. تجديد حبس أب وشقيقيه لاغتصابهم طفلته في كرداسة

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة تجديد حبس الـ3 متهمين في واقعة اغتصاب الفتاة القاصر وتدعى "سارة" البالغة من العمر 15 عامًا، التي تم الاعتداء عليها جنسيًا على أيدي الأب واثنين من أعمامها لمدة 9 أشهر متتالية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، فيما أمرت النيابة في وقت سابق بعرض الفتاة على الطب الشرعي، لبيان إذا كان تم الاعتداء عليها أم لا ومدى الانتهاكات الجسدية، وكتابة تقرير واف عن الواقعة للوقوف على ملابساتها، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا. قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة تجديد حبس الـ3 متهمين في واقعة اغتصاب الفتاة القاصر وتدعى "سارة" البالغة من العمر 15 عامًا، التي تم الاعتداء عليها جنسيًا على أيدي الأب واثنين من أعمامها لمدة 9 أشهر متتالية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، فيما أمرت النيابة في وقت سابق بعرض الفتاة على الطب الشرعي، لبيان إذا كان تم الاعتداء عليها أم لا ومدى الانتهاكات الجسدية، وكتابة تقرير واف عن الواقعة للوقوف على ملابساتها، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا. في تبادل لإطلاق النيران.. مصرع مسجل خلال ضبطه ضمن عصابة لسرقة السيارات

كثفت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ببا بمديرية أمن بني سويف من كلٍ من (سائق - مقيم ديرمواس بالمنيا، وآخر تباع- مقيم ديروط بأسيوط) أنه حال استقلالهما سيارة نقل بمقطورة "قيادة الأول" بالطريق الصحراوي الشرقي قادمين من المنيا تجاه القاهرة، بدائرة المركز المشار إليه اعترضتهما سيارة ملاكي يستقلها أربعة مجهولون "بحوزة اثنين منهم بنادق آلية"، قاما بإطلاق ثلاثة أعيرة نارية تجاه السيارة لإجبارهما على التوقف، واستولوا منهما على مبلغ 3 آلاف جنيه وهاتف محمول وهربوا، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا. Advertisements السجن 3 سنوات لـ ديلر ضبط بحوزته 18 لفافة حشيش بالبساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار البشير عبدالعال، بالسجن 3 سنوات، لمتهم بالاتجار في مخدر الحشيش في البساتين، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا. "من الحشيش" لـ"الهيروين".. حبس عاطلين لاتهامهما بترويج المخدرات بعين شمس 4 أيام

أمرت نيابة عين شمس، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق لترويجهم المواد المخدرة على عملائهم بدائرة القسم، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا. "عندي عملاء مقدرش اتخلى عنهم".. حبس "ديلر مخدرات في النزهة

أمرت نيابة النزهة، بحبس عاطل 4 أيام لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم النزهة، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

شهد الشارع المصري، اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار: