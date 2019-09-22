مصر | بـ"أسلوب المفاتيح المصطنعة".. حبس عاطلين لسرقتهما السيارات بأوسيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"أسلوب المفاتيح المصطنعة".. حبس عاطلين لسرقتهما السيارات بأوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبدأت النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق مع عاطلين تخصصا في سرقة السيارات بواسطة المفاتيح المصطنعة، وكشفت التحريات أن العاطلين متهمين أيضًا في 4 حوادث سرقة بأسلوب المفتاح.
وكشفت تحريات مباحث مركز شرطة أوسيم، تورط عاطلين سابق اتهامهما في قضايا سرقة ومخدرات وحيازة أسلحة، في سرقة عدد من السيارات.
وبإجراء الأكمنة اللازمة وتتبع تحركات المتهمين، تمكن المقدم مجدي موسى، ومعاونه الرائد وليد كمال، من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا أمام العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، بسرقة 4 سيارات، بواسطة المفاتيح المصطنعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحالهما العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، إلى النيابة للتحقيق.
وألقت قوات الأمن في الجيزة القبض على شخصين في أوسيم بتهمة ارتكاب 4 حوادث سرقة سيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وتحرر محضر بالواقعة.
وكانت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، أكدت أن عاطلين، سبق اتهامهما في قضايا "سرقة ومخدرات وسلاح"، يكونان تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وضبط المتهمين واعترفا بارتكابهما 4 حوادث سرقة سيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وتحرر المحضر اللازمة.
يذكر أنه نصت المادة 313 من قانون العقوبات، أن يعاقب المتهم بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع خمسة شروط من أن تكون السرقة ليلا ومن شخصين فأكثر يكون أحدهما حاملا سلاحا مخفيا أو ظاهرا، وأن يكون السارقون دخلوا مكانا مسكونا أو ملحقا به أو معدا للسكني وعن طريق تسور المكان أو كسر الباب أو اصطناع مفاتيح أو انتحال صفة ضابط أو موظف عمومي، أو إيهام المجني عليه بأن لدى السارق أمرا مزورا صادرا من الحكومة، وأخيرا أن يرتكبوا الجريمة بالإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم، فإذا اجتمعت تلك الشروط كانت العقوبة لا دخل للقاضي في تقديرها كما نص عليها القانون السجن المؤبد.