مصر | بـ"أسلوب المفاتيح المصطنعة".. حبس عاطلين لسرقتهما السيارات بأوسيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"أسلوب المفاتيح المصطنعة".. حبس عاطلين لسرقتهما السيارات بأوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبس عاطلين لاتهامهم بسرقة السيارت بالمفاتيح المصطنعة بمنطقة أوسيم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة التحريات التكميلية حول الواقعة.



وبدأت النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق مع عاطلين تخصصا في سرقة السيارات بواسطة المفاتيح المصطنعة، وكشفت التحريات أن العاطلين متهمين أيضًا في 4 حوادث سرقة بأسلوب المفتاح.



وكشفت تحريات مباحث مركز شرطة أوسيم، تورط عاطلين سابق اتهامهما في قضايا سرقة ومخدرات وحيازة أسلحة، في سرقة عدد من السيارات.

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وبإجراء الأكمنة اللازمة وتتبع تحركات المتهمين، تمكن المقدم مجدي موسى، ومعاونه الرائد وليد كمال، من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا أمام العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، بسرقة 4 سيارات، بواسطة المفاتيح المصطنعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحالهما العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، إلى النيابة للتحقيق.



وألقت قوات الأمن في الجيزة القبض على شخصين في أوسيم بتهمة ارتكاب 4 حوادث سرقة سيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وتحرر محضر بالواقعة.