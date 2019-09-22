مصر | في لفتة إنسانية.. ضابط شرطة يصطحب طفلة شهيد إلى مدرستها في أول يوم دراسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في لفتة إنسانية.. ضابط شرطة يصطحب طفلة شهيد إلى مدرستها في أول يوم دراسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد عادة أول اليوم الدراسي، فرحة وسرور وخاصة لدى التلاميذ، حين يودعون أسرهم للذهاب إلى المدرسة، للحصول على العلم ومرافقة الأصدقاء، ووسط هذا المظاهر، تجلت بينها، صورة إنسانية، لضباط يصطحب طفلة شهيد إلى مدرستها في أول يوم دراسي لها.

والبداية كانت في إحدى القرى بمحافظة البحيرة بمركز دمنهور، وهي قرية منشأة حمور، حيث تفاجأت الطفلة "يارا نبيل عمرو" التي استشهد والداها في سيناء خلال شهر مارس من عام 2012، بالنقيب محمود سرور رئيس وحدة زواية غزال، الذي أتي فى الصبح الباكر إلى منزلها وهو يقول لهاك "أنا اللي هوديكي المعهد النهاردة"، ليقوم برفقتها في أول يوم دخول المعهد الأزهرى بالقرية.

وفي مشهد رائع، يرى الجميع وهم العاملون بالمعهد، من الناظر إلى المدرسين، النقيب محمود سرور وهو ممسك بيد الطفلة، وتعلو على وجهها ابتسامة الفرح والسرور والفخر والعزة، أمام الطلاب الذين بدت وجههم الدهشة والاستغراب، وظل ممسكا بيدها إلى أن حضرت الطابور الصباحي ودخلت الفصل الدراسي الخاص بها، وسط ترحيب من قبل إدارة المعهد.

وتواصلت "الخليج 365"، بالنقيب محمود سرور، ليرد على هذه اللفتة الإنسانية بقوله: "هولاء هم أبناؤنا، وهذا هو أقل شئ يمكننا أن نفعله معهم لكي ندخل الفرح والسرور عليهم في مثل هذا اليوم، وخصوصا أن والد الطفلة توفي من أجل حماية والدفاع عن تراب هذا الوطن".

