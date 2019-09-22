شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام 23 مليون طالب وطالبة في أول يوم دراسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظم نحو 23 مليون طالب وطالبة في النظام التعليمى القديم بالصفوف من الثالث الابتدائى وحتى الثالث الثانوى، في ما يقرب من 60 ألف مدرسة حكومية ورسمية وخاصة ودولية ويابانية وحكومية دولية، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادى الجديد وجنوب سيناء ومطروح.

وشهدت المدارس نسبة حضور كثيفة بين الطلاب والمعلمين ولجان المتابعة بوزارة التعليم والمديريات والادارات التعليمية، وأدى الطلاب تحية العلم ورددوا النشيد الوطنى تتفيذا لقرار الوزارة، ووزع معلمو المرحلة الابتدائية الحلوى والبالونات على التلاميذ في الطابور.

وشكا عدد من الطلاب من تأخر وصول الكتب المدرسية بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وأكد عدد كبير من أولياء الأمور بالمدارس الخاصة عدم التزام عدد كبير من المدارس بقرار وزارة التعليم والمحدد بنسبة الزيادة السنوية للمصروفات المدرسية، وأضافوا أن نسبة الزيادة بلغت 45% ببعض المدارس تحت دعاوى إعادة تقييم المصروفات، مطالبين وزارة التعليم بتشديد الرقابة والمتابعة للمدارس الخاصة والدولية.

وتفقد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، وأكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص، مدرسة المستقبل الرسمية بمدينة نصر، وشارك «حجازى» طابور الصباح وتحية العلم، ووجه بتحقيق الانضباط منذ اليوم الأول من العام الدراسى وتنمية روح الانتماء والولاء لدى الطلاب، كما شدد على ضرورة تسليم الطلاب الكتب المدرسية دون ربطها بدفع المصروفات الدراسية.

وأكد حجازى ضرورة تفعيل بنك المعرفة المصرى حتى يحقق الطلاب أكبر استفادة ممكنة من المحتوى الرقمى الموجود على منصة التعلم، وضرورة تفعيل تسجيل الغياب، والالتزام بخريطة توزيع المنهج الدراسى منذ أول أسبوع في العام الدراسى، وقال: «سنتابع انطلاق الدراسة في عدة مدارس خلال الأيام المقبلة للتعرف على أي معوقات قد تظهر مع بدء العام الدراسى الجديد»‎.

وكلفت «التعليم» قيادات الوزارة ومديرو المديريات بمتابعة سير العملية التعليمية وتفقد المدارس للوقوف على طبيعة العمل على أرض الواقع، محذرة من وجود حساب على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ينتحل شخصية وزير التربية والتعليم ويتحدث باسمه وصورته، وقالت: «هذا الحساب مزيف وينتحل شخصية الوزير وعلى الرأى العام أن يحذر منه، وليس له إلا حساب رسمى واحد على «فيس بوك» يمكن متابعته فقط عبر الرابط التالى: https://www.facebook.com/tshawki، وأى صفحة أو حساب آخر يتحدث بإسمه مزور».

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وأشارت إلى أن الوزير أبلغ رسميا عن الحساب المزور ونجح في إغلاقه، لكن وجب التنويه لفكرة ظهور حسابات مزيفة تتحدث باسمه وتروج أخبارا مغلوطة، وقالت الوزارة: «احذروا الشائعات والبلبلة وتحققوا قبل أن تتجاوبوا وتنشروا وتصدقوا»، مشددة على جميع المديريات والمدارس والادارات التعليمية، لضمان انتظام العام الدراسى 2019 /2020، بضرورة توفير نظام تعليمى متميز، وتهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن للطلاب خلال فترة سير الدراسة؛ من أجل تحقيق عام دراسى منضبط، وتضمنت تعليمات الوزارة، التأكيد على أن مرحلة رياض الأطفال الهدف منها إعداد الأطفال للتعليم، ويُحظر فيها تكليفهم بواجبات منزلية.

وفى الوادى الجديد، وزع عدد من المدارس «الحلوى والشيكولاتة» على الطلاب بالإضافة إلى هدايا من الأدوات المدرسية وتنظيم العديد من الفقرات الفنية في طابور الصباح، بينما أطلق عدد كبير من المدارس العديد من المسابقات تحت عنوان «فى حب مصر» يتم من خلالها اكتشاف قدرات ومواهب الطلاب على كتابة المقالات والقصائد والموضوعات التعبيرية التي تعمق مفاهيم الولاء والانتماء لدى الطلاب.

وفى بورسعيد، وجه اللواء عادل الغضبان الشكر لمديرى مدارس المحافظة بجميع المراحل التعليمية عام وفنى، خلال لقاء له في مسرح مدرسة بورسعيد الثانوية للبنات بحضور الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التعليم، وقيادات الوازة والموجهين العموم والاوائل.

وفى القليوبية، أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، انتظام الدراسة باليوم الأول بمدارس إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية، مشددا على تفعيل مبادرة «محافظة بلا دروس خصوصية» في اطار الجهود المبذولة للقضاء على هذه الظاهرة كما تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين المدارس والأجهزة المحلية لتوفير بيئة ملائمة للطلاب.

وفى البحر الأحمر، شهدت الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، الطابور الصباحى لمدرسة الميناء الثانوية المشتركة مؤكدة أن التعليم أساس بناء الشعوب والمجتمعات، وان طالبى العلم هم النواة الحقيقية لتكوين وطن ناجح، وشددت على الطلاب على ضرورة بذل قصارى جهدهم في تلقى العلم والتحصيل الدراسى.

وفى كفر الشيخ، تابع المحافظ الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، المرور على المدارس بمركز ومدينة دسوق، وما تم اتخاذه من إجراءات للوقوف على الحالة العامة بالمدارس، والاستعدادات النهائية مع بداية العام الدراسى الجديد، وتم رفع كافة الاشغالات، واصلاح اعمال دورات المياه، وتطهير خطوط الصرف الصحى الخاصة بالمدارس، وجاهزية الفصول والمقاعد، وطلاء بعض اسوار المدارس من الخارج.

وفى شمال سيناء، تفقد المحافظ محمد عبدالفضيل شوشة، يرافقه حسين عراده وكيل مديرية التعليم، والقائم بأعمال مدير المديرية، سير العملية التعليمية في عدد من مدارس إدارة العريش، وشدد المحافظ على تفعيل لجان المتابعة وتحية العلم خلال طابور الصباح والاهتمام بالأنشطة التعليمية والإذاعة المدرسية، وبالمعلومات العامة والثقافة، مشيرا إلى اهتمام الدولة بالتعليم الفنى، كما طالب الحاصلين على دبلومات فنية باستكمال الدراسة في كليات جامعة العريش.

وفى قنا، تفقد المحافظ عبدالحميد الهجان، عددا من المدارس بحضور الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التعليم، وعدد من القيادات التنفيذية، مشيرا إلى أن المحافظة انهت استعداداتها لاستقبال العام الدراسى الجديد بدخول 5 مدارس جديدة الخدمة لأول مرة تضم 117 فصلا دراسيا.